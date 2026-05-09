Chelsea ngắt mạch thua bằng trận hòa trước Liverpool

Chelsea đã thành công tránh được chuỗi thất bại dài nhất tại giải Ngoại hạng Anh kể từ năm 1952, sau khi cầm hòa Liverpool 1-1 trong trận đấu đầy kịch tính tại Anfield. Tuy nhiên, kết quả này vẫn khiến The Blues đứng ngoài nhóm dự cúp châu Âu, trong khi Liverpool vẫn cần thêm một chiến thắng để chắc suất dự Champions League mùa tới.

Trận đấu khởi đầu với những pha bóng nguy hiểm từ cả hai phía. Chelsea tưởng chừng đã hóa giải được cú đá phạt của Dominik Szoboszlai, nhưng bóng bật ra đúng vị trí của Ryan Gravenberch. Tiền vệ này không bỏ lỡ cơ hội, tung cú cứa lòng tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm, đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành, mở tỷ số cho Liverpool. Marc Cucurella sau đó suýt chút nữa đã giúp Chelsea đáp trả ngay lập tức với một quả tạt khó chịu, nhưng Virgil van Dijk đã dũng cảm lao vào phá bóng ngay trong khu vực 5m50.

Gravenberch ghi bàn mở tỷ số trận đấu (Ảnh: Getty).

Đội trưởng Liverpool sau đó có cơ hội vàng để nhân đôi cách biệt khi thoải mái đón quả tạt của Szoboszlai ở cột xa, nhưng cú dứt điểm của anh lại đưa bóng bay vọt xà. Pha bỏ lỡ này khiến Liverpool phải trả giá khi Cucurella liên tiếp buộc Giorgi Mamardashvili phải cứu thua, trước khi sức ép của Chelsea được đền đáp sau hơn nửa giờ thi đấu. Enzo Fernandez thực hiện quả đá phạt sệt khó chịu và bóng đi thẳng vào lưới, dù vẫn có tranh cãi liệu Wesley Fofana có chạm chân vào bóng hay không. Chelsea khép lại hiệp một với thế trận lấn lướt, và Fernandez tưởng như đã có bàn thắng cho mình nếu không bị thủ môn Liverpool cản phá xuất sắc.

Ngay đầu hiệp hai, Chelsea tưởng chừng đã vượt lên dẫn trước khi tiếp tục khoét vào hành lang phải của Liverpool. Tuy nhiên, bàn thắng của Cole Palmer không được công nhận sau khi VAR xác định Cucurella việt vị với khoảng cách rất nhỏ ở tình huống tham gia xây dựng pha bóng. Liverpool sau đó cũng bị từ chối bàn thắng khi Cody Gakpo đứng dưới hàng thủ Chelsea trước lúc đánh đầu kiến tạo cho Curtis Jones ghi bàn.

Chelsea và Liverpool đều có cơ hội ghi bàn trong hiệp hai (Ảnh: Getty).

HLV Arne Slot thậm chí còn phải nhận những tiếng la ó hiếm hoi từ khán giả Anfield khi rút Rio Ngumoha khỏi sân giữa hiệp hai để thay bằng bản hợp đồng kỷ lục Alexander Isak. Dù vậy, Liverpool dần lấy lại thế trận và Szoboszlai suýt ghi bàn quyết định nếu không bị cột dọc từ chối, trước khi Van Dijk tiếp tục đưa bóng dội xà ngang.

Chung cuộc, không đội nào tìm được bàn thắng quyết định trong một trận hòa khiến cả hai đều thất vọng. Chelsea hiện chỉ hơn vị trí thứ 13 đúng 4 điểm, thứ hạng có thể trở thành thành tích tệ nhất của họ trong lịch sử Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, Liverpool sẽ phải chờ thêm ít nhất một vòng đấu nữa để chính thức giành vé dự Champions League, trừ khi Bournemouth thất bại trước Fulham.