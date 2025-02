Lionel Messi gây sốc khi từ chối ra sân cho Inter Miami

Vào ngày 20/2, Inter Miami sẽ thi đấu với Sporting Kansas City ở vòng 1 cúp C1 CONCACAF. Thời tiết ở sân Children's Mercy Park được dự báo sẽ vô cùng khắc nghiệt do ảnh hưởng của một cơn bão tuyết đang diễn ra.

Messi được cho là từ chối ra sân trong bối cảnh thời tiết quá khắc nghiệt (Ảnh: Getty).

Theo trang The Weather Channel, nhiệt độ tại Kansas City vào ban đêm có thể xuống tới -19 độ C, kèm theo 50% khả năng tuyết rơi. Trận đấu diễn ra vào lúc 19h giờ địa phương, nhiệt độ có thể rơi xuống -15 độ C.

Điều đó đồng nghĩa với việc các cầu thủ phải ra sân trong điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt. Trước trận đấu, có thông tin cho rằng Messi không quá hào hứng với việc ra sân.

Nhà báo Franco Panizo, người có nguồn tin thân cận với Inter Miami, chia sẻ: "Các nguồn tin đã nói với tôi rằng Lionel Messi không muốn thi đấu trong cái lạnh khắc nghiệt trước Sporting Kansas City. Việc anh ấy có ra sân hay không vẫn chưa chắc chắn nhưng khả năng Messi vắng mặt là rất cao.

Đồng đội thân thiết của Messi, Luis Suarez từng tiết lộ rằng siêu sao người Argentina rất khó thích nghi với thời tiết lạnh khi còn khoác áo PSG. Ngôi sao người Uruguay chia sẻ: "Messi nói với tôi rằng anh ấy rất khổ sở khi phải thi đấu trong trời lạnh và tuyết".

Messi khó thích nghi với thời tiết quá lạnh (Ảnh: Getty).

Nếu Messi vắng mặt thì đó sẽ là tổn thất lớn với Inter Miami. Ở mùa giải trước, tiền đạo này đã thi đấu tuyệt hay dù 37 tuổi. Anh đã ghi 21 bàn thắng cùng 11 kiến tạo sau 22 trận tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS).

Messi góp công giúp CLB vô địch MLS Supporters Shield 2024 (đứng đầu giai đoạn tính điểm). Đáng tiếc, Inter Miami không thể vô địch khi thất bại trước Atlanta United ngay ở vòng play-off đầu tiên.

Sau trận đấu với Sporting Kansas City ở cúp C1 CONCACAF, Inter Miami sẽ trở về sân nhà để tiếp đón New York City FC vào ngày 24/2 ở vòng mở màn mùa giải mới MLS. Đây có thể là cơ hội để Messi đá trận đầu tiên cho Inter Miami ở mùa giải này khi thời tiết thuận lợi hơn.