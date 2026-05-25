Lionel Messi bất ngờ nhận tin dữ, có nguy cơ lỡ hẹn với World Cup 2026

Messi bước vào trận đấu cuối cùng cho Inter Miami gặp Philadelphia Union ở giải Nhà nghề Mỹ vào sáng 25/5, trước khi hội quân cùng đội tuyển Argentina chuẩn bị cho World Cup 2026. Tuy nhiên, siêu sao người Argentina lại nhận tin không vui.

Messi dính chấn thương đùi trước thềm World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Tiền đạo số 10 đã đóng góp 2 đường kiến tạo thành bàn trong trận đấu này nhưng lại bị đau ở vùng đùi và rời sân ở phút 73.

Theo ghi nhận ban đầu, Messi đi lại khó khăn và liên tục kiểm tra chân mình trước khi ra dấu cho HLV Guillermo Hoyos thay anh ra sân. Sau đó, El Pulga đi thẳng vào đường hầm, bước vào phòng thay đồ.

Hiện tại, CLB Inter Miami chưa biết rõ tình trạng của Messi. Trong hôm nay (25/5), El Pulga sẽ được kiểm tra chi tiết để biết được tình trạng của mình. Phát biểu trước báo giới, HLV Guillermo Hoyos cho biết: “Chúng tôi chưa nhận được báo cáo nào về tình trạng của Messi. Cậu ấy đã thực sự kiệt sức.

Messi khá mệt mỏi và di chuyển khó khăn. Mặt sân rất cứng. Trong những tình huống như vậy, chúng ta không thể mạo hiểm với tình trạng của cậu ấy”.

Chấn thương của Messi thực sự khiến người hâm mộ Argentina lo lắng. Chỉ còn hơn hai tuần nữa, World Cup 2026 sẽ khai mạc. Khả năng siêu sao số 10 kịp góp mặt ở giải đấu bóng đá số một hành tinh vẫn còn bỏ ngỏ.

Messi đi thẳng vào đường hầm sau khi chấn thương (Ảnh: MLS).

HLV Lionel Scaloni vẫn chưa công bố danh sách triệu tập chính thức của đội tuyển Argentina tham dự World Cup 2026. Có lẽ, nếu không chấn thương, Messi sẽ được triệu tập tham dự giải đấu này. El Pulga đang đứng trước thời cơ đi vào lịch sử khi có lần thứ 6 tham dự World Cup trong sự nghiệp.

Trở lại với trận đấu của Inter Miami, đội bóng này đã giành chiến thắng 6-4 trước Philadelphia Union. Ở trận đấu này, Luis Suarez thi đấu thăng hoa khi đóng góp cú hat-trick. Với kết quả này, Inter Miami đã vươn lên xếp thứ hai trên bảng xếp hạng miền Đông với 31 điểm, kém đội đầu bảng Nashville 2 điểm và thi đấu nhiều hơn 1 trận.