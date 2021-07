Lịch thi đấu thể thao Việt Nam ngày 27/7: Hoàng Thị Duyên săn huy chương

Dân trí Vận động viên cử tạ Hoàng Thị Duyên là niềm hy vọng lớn của thể thao Việt Nam trong chiến dịch săn huy chương ở Olympic 2020. Cùng trong ngày 27/7, Huy Hoàng (bơi) và Tiến Minh (cầu lông) sẽ ra sân.

Cử tạ, Hoàng Thị Duyên (nội dung 59kg nữ, 13h50)

Vào lúc 13h50 hôm nay (27/7), vận động viên cử tạ Hoàng Thị Duyên sẽ bước vào tranh tài ở nội dung 59kg nữ. Cô gái người Lào Cai đang sở hữu thành tích tốt thứ 3 trong số 14 vận động viên tranh tài ở nội dung này.

Hoàng Thị Duyên được đánh giá có khả năng tranh chấp huy chương ở môn cử tạ.

Thành tích cao nhất của Hoàng Thị Duyên 223 kg, chỉ xếp dưới hai VĐV Kuo Hsing-chun (Đài Loan, 247 kg), Andoh Mikiko (Nhật Bản, 225 kg).

Trong những năm qua, thành tích của Hoàng Thị Duyên ở đấu trường quốc tế rất tốt. VĐV sinh năm 1996 đã giành huy chương bạc ở hạng cân 59kg ở giải vô địch cử tạ thế giới vào năm 2019. Tiếp đó, tới năm 2020, cô đã giành tấm huy chương vàng ở cúp cử tạ thế giới tại Roma.

Do đó, nếu thi đấu đúng khả năng, Hoàng Thị Duyên hoàn toàn có thể có thể tranh chấp huy chương. ngoài hai VĐV kể trên, cô được nhận định sẽ tranh chấp huy chương với Dora Meiriama (Pháp), Maria Alexandra (Ecuado), Guryeva Polina (Turkmenistan).

Chỉ có một điều đáng ngại là Hoàng Thị Duyên chưa có sự chuẩn bị tốt nhất. Sau khi trở về từ giải châu Á (cũng là vòng loại Olympic), VĐV này đã phải cách ly trong 40 ngày. Hoàng Thị Duyên chỉ có chưa đầy 2 tháng gấp rút tập luyện để chuẩn bị cho Olympic.

Bơi, Nguyễn Huy Hoàng (vòng loại 800 mét tự do, 18h20)

So với Ánh Viên, kỳ vọng giành huy chương của Huy Hoàng lớn hơn. Kình ngư 21 tuổi này đã tới Olympic bằng vé trực tiếp ở nội dung 800m tự do và 1.500m tự do.

Niềm hy vọng của bơi lội Việt Nam dồn vào kình ngư trẻ, Nguyễn Huy Hoàng.

Ở nội dung 800m tự do (nội dung mà Huy Hoàng đang là đương kim vô địch Olympic trẻ), anh đạt thành tích tốt nhất là 52,74 giây.

Ở vòng loại nội dung 800 mét tự do diễn ra vào lúc 18h20, Huy Hoàng sẽ thi đấu với các đối thủ tới từ Trung Quốc, Hungary, New Zealand, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Serbia.

Khả năng đi tiếp của VĐV Việt Nam được đánh giá là không quá lớn. Bởi lẽ, sau vòng loại, Ban tổ chức sẽ chỉ chọn 8 VĐV (trong số 34 VĐV) để bước vào vòng chung kết.

Cầu lông, Nguyễn Tiến Minh (vòng bảng đơn nam, 18h00)

Sau thất bại trước tay vợt hạng 3 thế giới, Anders Antonsen ở trận đấu mở màn, khả năng đi tiếp của Tiến Minh đã rất hẹp. Bởi lẽ, mỗi bảng đấu chỉ có một người đi tiếp.

Tiến Minh sẽ thi đấu trận cuối cùng vòng bảng Olympic 2020 gặp đối thủ Dwicahyo Ade Resky.

Ở lượt trận thứ hai bảng L, Tiến Minh sẽ đối đầu với Dwicahyo Ade Resky người Azerbaijan. Đây là đối thủ bị đánh giá thấp hơn Tiến Minh khi đang xếp hạng 80 thế giới (Tiến Minh xếp hạng 60).

Thực tế, đây sẽ là trận đấu ý nghĩa lớn với Tiến Minh. Bởi lẽ, nó có thể là trận đấu cuối cùng của tay vợt kỳ cựu người Việt Nam ở đấu trường Olympic.

Tất nhiên, ngay cả khi rất khó đi tiếp, Tiến Minh cũng muốn giành chiến thắng để chia tay Olympic.

Cũng trong ngày hôm nay (27/7), loạt trận cuối cùng vòng bảng bóng đá nữ sẽ diễn ra với các cặp đấu cụ thể như sau: 15:00: New Zealand - Thụy Điển 15:00: Mỹ - Australia 18:00: Chile - Nhật Bản 18:00: Canada - Vương quốc Anh 18:30: Hà Lan - Trung Quốc 18:30: Brazil - Zambia