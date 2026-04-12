Lamine Yamal tỏa sáng, Barcelona hơn Real Madrid 9 điểm

Tiếp đón Espanyol trên sân nhà Nou Camp ở trận derby xứ Catalonia, Barcelona vẫn tung ra sân đội hình mạnh nhất và không hề giữ quân cho cuộc tái đấu Atletico ở Champions League. HLV Hansi Flick sử dụng các tiền đạo Lamine Yamal, Fermin Lopez, Ferran Torres đá chính từ đầu.

Lamine Yamal (phải) tỏa sáng trong chiến thắng của Barcelona (Ảnh: Getty).

Barcelona liên tục ép sân và sức ép của họ đã phát huy hiệu quả ở phút thứ 9. Từ quả phạt góc của Lamine Yamal, Ferran Torres bật cao đánh đầu mở tỷ số. Bàn thắng sớm giúp đội chủ nhà càng chơi càng hưng phấn hơn.

Thế trận hoàn toàn thuộc về Barcelona còn Espanyol gần như không thể lên bóng. Đến phút 25, Lamine Yamal tiếp tục để lại dấu ấn với đường kiến tạo đẳng cấp, giúp Ferran Torres dứt điểm tinh tế nâng tỷ số lên 2-0, hoàn tất cú đúp cho riêng mình.

Espanyol chờ đợi khá nhiều vào các tình huống phản công và cuối hiệp 1, họ có cơ hội nhưng cú lốp bóng của Dolan đi chệch khung thành. Hiệp 1 kết thúc với lợi thế lớn nghiêng về đoàn quân HLV Hansi Flick.

Sang hiệp hai, Espanyol bất ngờ đẩy cao đội hình và rút ngắn tỷ số xuống 1-2 nhờ công của Pol Lozano. Tuy nhiên, Barcelona không mắc thêm sai lầm nào sau bàn thua và dồn toàn lực tấn công.

Barcelona tiến gần đến chức vô địch La Liga năm nay (Ảnh: Reuters).

Sự xuất hiện của Marcus Rashford đã tạo nên sự khác biệt, khi Barcelona tấn công khá đa dạng. Phút 87, Lamine Yamal dứt điểm đẹp mắt nâng tỷ số lên 3-1, khép lại ngày thi đấu xuất sắc với 1 bàn thắng và 2 kiến tạo.

Marcus Rashford bỏ lỡ vài cơ hội ngon ăn, nhưng tiền đạo người Anh vẫn kịp ghi bàn ấn định tỷ số 4-1 sau pha kiến tạo của Frenkie de Jong. Chiến thắng giúp Barcelona nới rộng khoảng cách với Real Madrid lên 9 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn 7 vòng đấu.

Chặng đường vô địch La Liga của Barcelona đang rộng mở trong bối cảnh đối thủ Real Madrid thi đấu sa sút. Mục tiêu trước mắt của Barcelona là cuộc tái đấu Atletico tại tứ kết lượt về Champions League vào giữa tuần tới, sau khi đoàn quân HLV Hansi Flick thua 0-2 tại Nou Camp ở lượt đi.

Đội hình thi đấu

Barcelona: Joan Garcia; Araujo, Martin, Cubarsi, Balde; Pedri, Eric Garcia, Gavi; Yamal, Fermin Lopez, Ferran Torres.

Bàn thắng: Ferran Torres (9', 25'), Yamal (87'), Rashford (89').

Espanyol: Dmitrovic; Romero, Cabrera, Calero, El Hilali; Dolan, Urko, Lozano, Ngonde; Kiki Garcia, Exposito.

Bàn thắng: Lozano (56').