Kịch bản vào bán kết AFF Cup: Tuyển Việt Nam dễ thở hơn Indonesia, Malaysia

Dân trí Có chút thất vọng sau khi đội tuyển Việt Nam không thể thắng Indonesia, tuy vậy cửa vào bán kết AFF Cup 2020 của đoàn quân HLV Park Hang Seo vẫn rộng hơn Indonesia, Malaysia.

Sau lượt trận thứ tư của bảng B có thêm Campuchia chắc chắn bị loại sau vòng bảng, cùng tuyển Lào. Dù Campuchia thắng 3-0 trước Lào và giành được ba điểm đầu tiên, tuy nhiên trận hòa giữa Indonesia và Việt Nam đã nới rộng khoảng cách giữa hai đội đầu bảng với Campuchia lên bốn điểm trong khi vòng bảng chỉ còn duy nhất một lượt (19/12).

Như vậy hai tấm vé vào bán kết AFF Cup 2020 của bảng B sẽ là cuộc chiến giữa ba đội Indonesia (7 điểm, hiệu số bàn thắng bại +6), Việt Nam (7 điểm, hiệu số bàn thắng bại +5), Malaysia (6 điểm, hiệu số bàn thắng bại +3).

Kịch bản để Việt Nam để vào bán kết

Đội tuyển Việt Nam vẫn rộng cửa vào bán kết.

Nếu Việt Nam thắng Campuchia, chắc chắn thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ có vé đi tiếp với 10 điểm. Trong trường hợp Indonesia thắng Malaysia, khi đó đội tuyển Việt Nam và Indonesia sẽ phải so chỉ số phụ để phân định ngôi đầu bảng. Cần lưu ý rằng, do Việt Nam và Indonesia hòa không bàn thắng, nên nếu hai đội bằng điểm, chỉ số phụ tiếp theo được đem ra so sánh để xếp thứ hạng là hiệu số bàn thắng bại, kế đến là số bàn thắng ghi được.

Nếu Việt Nam hòa Campuchia, đội tuyển Việt Nam có 8 điểm, cũng chắc chắn có vé vào bán kết AFF Cup. Tuy nhiên, khi đó sẽ tùy thuộc vào kết quả của trận Malaysia và Indonesia để xác định Việt Nam đứng đầu bảng hay nhì bảng.

Nếu Việt Nam thua Campuchia, khi ấy thầy trò HLV Park Hang Seo vào bán kết hay không sẽ phụ thuộc vào kết quả trận đấu giữa Indonesia và Malaysia. Nếu Indonesia không thua Malaysia, Việt Nam sẽ vào bán kết (nếu Việt Nam và Malaysia bằng điểm, Việt Nam vẫn xếp trên do hơn chỉ số đối đầu), hoặc nếu Indonesia thua đậm để hiệu số bàn thắng bại của đội bóng này thấp hơn Việt Nam, khi đó tuyển Việt Nam sẽ đứng nhì bảng B và cũng vào bán kết.

Kịch bản để đội tuyển Indonesia vào bán kết

Indonesia vẫn có quyền tự quyết về tấm vé đi tiếp.

Mặc dù Indonesia đang đứng đầu bảng nhưng do gặp đối thủ cạnh tranh trực tiếp Malaysia ở lượt cuối nên đội bóng này cửa đi tiếp của đội bóng này không quá rộng.

Nếu không thua Malaysia, chắc chắn Indonesia sẽ có vé vào bán kết. Vị trí nhì bảng hay nhất bảng thì còn tùy thuộc vào kết quả của trận đấu Việt Nam và Campuchia.

Nếu thua Malaysia, Indonesia chỉ đi tiếp nếu Campuchia thắng Việt Nam với tỷ số với cách biệt tương tự. Khi ấy Indonesia vẫn đảm bảo có hiệu số bàn thắng bại cao hơn Việt Nam và sẽ xếp trên, qua đó giành vé vào bán kết với vị trí nhì bảng B.

Con đường duy nhất cho đội tuyển Malaysia vào bán kết

Malaysia chỉ còn một con đường duy nhất để vào bán kết.

Thua hay hòa trước Indonesia, Malaysia chắc chắn bị loại. Con đường duy nhất để đội á quân AFF Cup 2018 tiến vào bán kết AFF Cup 2000 là phải thắng Indonesia ở lượt cuối cùng. Khi đó Malaysia sẽ có 9 điểm và tối thiểu cũng có ngôi nhì bảng B.

Hạo Minh