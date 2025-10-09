Khởi tranh Cúp bóng đá 7 người quốc gia 2025

Ngày 9/10, Công ty cổ phần bóng đá Việt (Vietfootball) chính thức công bố khởi tranh Cúp bóng đá 7 người quốc gia Hyundai Thành Công 2025. Đây là lần thứ 5 giải được tổ chức. Giải năm nay tiếp tục hứa hẹn nhiều hấp dẫn khi quy tụ các đội bóng mạnh của cả 3 miền.

Phát biểu tại họp báo, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, ông Nguyễn Hồng Minh khẳng định Cúp Bóng đá 7 người Quốc gia qua 4 mùa giải được tổ chức thành công đã cho thấy sự phát triển mạnh mẽ và tạo được bệ phóng quan trọng cho phong trào Bóng đá bán chuyên tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Hồng Minh - Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam phát biểu tại sự kiện (Ảnh: TDTT).

Giải đấu không chỉ tạo sân chơi cho hàng trăm cầu thủ không chuyên mà loại hình Bóng đá 7 người đang dần trở thành "đặc sản", phổ biến ở Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, ông Nguyễn Hồng Minh mong muốn giải Bóng đá 7 người tiếp tục phát triển và vươn tầm quốc tế trong thời gian tới.

Tại vòng loại, miền Bắc có 20 đội tham dự, gồm các đại diện của Hà Nội, Thái Nguyên, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Ninh Bình. Miền Nam có 16 đội bóng của TPHCM cùng các tỉnh miền Tây, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên. Khu vực miền Trung có sự cạnh tranh của 8 đội. Sau khi tranh tài ở vòng loại 3 khu vực, 8 đội bóng đạt thành tích tốt nhất sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết toàn quốc.

Vòng loại khu vực phía Bắc sẽ khởi tranh từ 12/10 đến 23/11 tại sân bóng C500 Học viện An Ninh (Hà Đông, Hà Nội). Vòng loại miền Trung diễn ra từ 19/10 đến 16/11 tại sân vận động Đầm Sen (Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).

Còn vòng loại miền Nam khởi tranh từ 11/10 đến 15/11 tại sân Gia Định - Trung tâm Cung ứng dịch vụ văn hóa, thể thao (Bình Thạnh, TPHCM). Vòng chung kết Cúp bóng đá 7 người quốc gia 2025 từ 29/11 đến 7/12.