Khang An Sport - nhà tài trợ đồng hành Aqua Warriors Vân Đồn 2025

Giây phút chuẩn bị xuất phát của VĐV tham gia cự ly Olympic Aqua (Ảnh: BTC).

Là đơn vị phân phối các thương hiệu thể thao hàng đầu thế giới như Yingfa, Speedo, Nike, Khang An Sport tiên phong mang đến cho người yêu bơi lội những sản phẩm công nghệ hiện đại, hiệu suất cao, phong cách đẳng cấp. Từ mũ bơi, kính bơi đến đồ bơi thi đấu, mỗi sản phẩm đều được Khang An Sport chọn lọc kỹ lưỡng, giúp vận động viên tối ưu phong độ và tự tin chinh phục từng đường đua xanh.

Khang An tài trợ mũ bơi cho các cự ly (Ảnh: BTC).

Trong hành trình phát triển, Khang An Sport không chỉ là điểm đến tin cậy của vận động viên chuyên nghiệp, mà còn là bạn đồng hành thân thiết của cộng đồng bơi lội Việt Nam qua các giải đấu thể thao lớn nhỏ, lan tỏa tinh thần thể thao, năng lượng tích cực và niềm đam mê chinh phục giới hạn bản thân.

Gian hàng Khang An tại Vân đồn (Ảnh: Khang An Sport).

Tại Aqua Warriors Vân Đồn 2025, gian hàng Khang An Sport là điểm check-in hấp dẫn với không gian trải nghiệm các dòng sản phẩm từ Yingfa, Speedo, Nike, cùng nhiều hoạt động giao lưu, mini game, quà tặng độc quyền dành cho người tham dự.