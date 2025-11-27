Khai mạc Khóa học Giám sát trọng tài Liên đoàn bóng đá thành viên FIFA 2025

Khóa học diễn ra từ ngày 27/11 đến 30/11 và nằm trong kế hoạch của VFF nhằm bồi dưỡng, cập nhật và nâng cao chuyên môn cho đội ngũ giám sát trọng tài; đồng thời đào tạo các ứng viên giám sát trọng tài mới để bổ sung nguồn lực cho công tác đào tạo, phát triển trọng tài và phục vụ các Giải Bóng đá Quốc gia.

Ông Mohamad Rodzali Bin Yacob – cán bộ phụ trách Văn phòng Phát triển Trọng tài FIFA tại châu Á (Ảnh: VFF).

Trong lời phát biểu mở đầu, ông Mohamad Rodzali Bin Yacob - cán bộ phụ trách Văn phòng Phát triển Trọng tài FIFA tại châu Á - gửi lời cảm ơn tới VFF vì sự hợp tác và hỗ trợ tích cực dành cho công tác phát triển trọng tài. Ông Mohamad Rodzali Bin Yacob ghi nhận những nỗ lực của VFF trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của giám sát trọng tài, những người chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng chuyên môn và tư vấn cho trọng tài theo đúng tiêu chuẩn mới nhất của FIFA và AFC.

Ông Mohamad Rodzali Bin Yacob bày tỏ hy vọng học viên sẽ tích cực trao đổi, đặt câu hỏi trong suốt khóa học để nâng cao kỹ năng phân tích và đánh giá trận đấu. Đại diện FIFA tin tưởng rằng chương trình lần này sẽ giúp các giám sát trọng tài Việt Nam được cập nhật kiến thức mới, từ đó đưa ra những góp ý chính xác và hiệu quả hơn cho đội ngũ trọng tài trong nước.

Ông Nguyễn Văn Phú – Tổng thư ký LĐBĐVN, Trưởng Ban tổ chức khóa học (Ảnh: VFF).

Ông Mohamad Rodzali Bin Yacob cũng nhấn mạnh định hướng của FIFA trong việc đầu tư phát triển trọng tài toàn cầu và mong muốn Việt Nam tiếp tục có thêm các trọng tài chất lượng, đủ khả năng điều hành tại những giải đấu của AFC và FIFA trong tương lai.

Thay mặt VFF và Ban Tổ chức khóa học phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Phú - Tổng thư ký VFF - nhấn mạnh chất lượng chuyên môn của các giải đấu quốc gia thời gian qua đã có sự cải thiện đáng kể và có sự đóng góp quan trọng của công tác trọng tài.

Theo đánh giá của Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú, chất lượng chuyên môn của các giải đấu tăng lên trước hết là nhờ đội ngũ trọng tài nắm vững yêu cầu chuyên môn, thể hiện sự kiên quyết, quyết đoán và tin tưởng vào quyết định của mình trên sân, đồng thời phối hợp tốt với các bộ phận liên quan. Trong đó, đội ngũ giám sát và giảng viên trọng tài đóng vai trò then chốt khi trực tiếp tham gia đào tạo, định hướng, kiểm soát chất lượng điều hành và góp phần giữ gìn tính công bằng, minh bạch của các giải đấu.

Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú khẳng định việc thường xuyên cập nhật kiến thức và nâng cao chuyên môn cho giảng viên trọng tài và giám sát trọng tài là một trong những ưu tiên hàng đầu của VFF. Khóa học lần này vì vậy có vai trò quan trọng trong việc duy trì chất lượng công tác trọng tài, đồng thời chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ mùa giải 2026 và các kế hoạch dài hạn.

“Vì mục đích và ý nghĩa đó, VFF đề nghị các học viên tham dự khóa học với tinh thần chủ động, cầu thị và tận dụng tối đa cơ hội được làm việc cùng các giảng viên FIFA để hoàn thiện kỹ năng chuyên môn và phương pháp sư phạm, vốn là yêu cầu then chốt đối với mỗi giảng viên trọng tài và giám sát trọng tài”, Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú nhấn mạnh.

Tham dự Khóa học Giám sát trọng tài FIFA 2025 có 34 giám sát trọng tài, trong đó 5 người hiện đang đảm nhiệm vai trò giảng viên trọng tài gồm: ông Dương Văn Hiền, ông Ngô Quốc Hưng, ông Phạm Mạnh Long, ông Nguyễn Hiền Triết và ông Nguyễn Như Phong. Ngoài ra, 3 trọng tài quốc gia đã hết tuổi điều hành gồm ông Trương Đức Chiến, ông Hoàng Thanh Bình và ông Đỗ Thành Đệ cũng tiếp tục tham gia khóa học để được bồi dưỡng trở thành giám sát trọng tài.

Khóa học năm nay tập trung cập nhật các nội dung chuyên môn mới nhất, trong đó đáng chú ý là những thay đổi của Luật Thi đấu 2025/26. Bên cạnh đó, các giảng viên FIFA sẽ trực tiếp trình bày và thảo luận nhiều chủ đề chuyên sâu trong suốt ba ngày, nhằm giúp học viên nâng cao khả năng phân tích, đánh giá và chuẩn hóa phương pháp giám sát theo tiêu chuẩn quốc tế.