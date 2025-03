Những trận đấu ấn tượng ở ngày khai mạc giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2025

Chiều 25/3, lễ khai mạc và lượt trận đầu tiên giải bóng đá nữ Cúp quốc gia 2025 đã diễn ra tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc giải, bà Nguyễn Thanh Hà - Phó Tổng Thư ký VFF, Trưởng Ban tổ chức giải vui mừng cho biết giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia năm nay tiếp tục hội tụ các địa phương có phong trào bóng đá nữ phát triển, bao gồm: đương kim Vô địch Than KSVN, đương kim Á quân Thái Nguyên T&T, Hà Nội, Phong Phú Hà Nam, Sơn La và TPHCM. VFF tin tưởng với những nỗ lực trong công tác tổ chức, cùng sự chuẩn bị chu đáo của các đội bóng, sự đồng hành của các đối tác và sự cổ vũ của người hâm mộ, giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2025 sẽ có chất lượng chuyên môn cao, tạo nên cuộc đua tranh sôi động, hấp dẫn với tinh thần fair-play.

Bà Nguyễn Thanh Hà - Phó Tổng Thư ký VFF, Trưởng Ban tổ chức giải (Ảnh: VFF).

Trận đấu giữa Than Khoáng Sản Việt Nam (Than KSVN) và Phong Phú Hà Nam thu hút được sự chú ý của người hâm mộ. Đội bóng vùng mỏ đang là đương kim vô địch và quyết tâm bảo vệ danh hiệu của mình. Trong khi đó, 3 chức vô địch ở các giải trẻ tiếp thêm sự tự tin cho các cầu thủ Phong Phú Hà Nam. Cô trò huấn luyện viên Nguyễn Khánh Thu bình tĩnh tổ chức phòng ngự.

Họ không vội vàng dâng cao để tránh các đòn phản công nguy hiểm của đối thủ. Trong khi đó, Than KSVN có nhiều lý do để tìm đến chiến thắng. Trong bảng đấu "tử thần" có cả Hà Nội, họ cần một bước đệm an toàn để đi tiếp vào bán kết. Dù vậy, hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp 2, trận đấu diễn ra cởi mở, hấp dẫn. Tuy nhiên, các chân sút Than KSVN tận dụng không tốt cơ hội mình có được. Trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 0-0.

Các trận đấu diễn ra đầy hấp dẫn ở ngày khai mạc (Ảnh: VFF).

Cục diện bảng B càng trở nên khó lường. Trong khi đó, bảng A chứng kiến màn đọ sức hấp dẫn giữa Thái Nguyên T&T và Sơn La. Trái với dự đoán của giới chuyên môn, Thái Nguyên T&T gồm nhiều ngôi sao nhưng gặp rất nhiều khó khăn trước Sơn La. Đại diện miền sơn cước kiên cường phòng ngự và khiến đối thủ rất vất vả. Họ bảo toàn được mành lưới trong hiệp 1.

Nửa sau của trận đấu tiếp tục chứng kiến nỗ lực của Sơn La. Đáng tiếc, họ để Lê Hoài Lương ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu cho Thái Nguyên T&T ở phút 74. Để thua và đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, Sơn La lộ ra nhiều khoảng trống. Từ phút 78 đến 90+2, Bích Thùy hoàn tất cú hat-trick và giúp Thái Nguyên T&T thắng 4-0.