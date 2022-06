Justin Thomas và khả năng đi vào lịch sử của giải đấu US Open

Justin Thomas đã có một phong độ chói sáng trước khi bước vào mùa giải US Open 2022. Tay golf người Mỹ đã tạo ra một cơn sốt trong lòng người hâm mộ thế giới khi liên tục chiến thắng tại những đấu trường lớn trong thời gian gần đây như PGA Championship diễn ra vào đầu năm nay. Vấn đề được giới chuyên môn đặt ra là liệu chàng trai sinh năm 1993 này có thể đi vào danh sách những tay golf huyền thoại kế tiếp của US Open hay không? Câu trả lời chắc chắn có tại mùa giải năm 2022 này.

Tâm lý vững chãi khi đối đầu với những đối thủ mạnh

Trong kỳ PGA Championship được tổ chức vào tháng 5/2022, Justin Thomas đạt thành tích -5 gậy, 275 điểm thi đấu và qua đó, anh giành được 600 điểm Fedex. Đáng chú ý, anh vượt mặt được đối thủ nặng ký Will Zalatoris hẳn 270 điểm Fedex.

Khả năng thi đấu ngoạn mục dù phải chịu nhiều sức ép đã khiến Justin Thomas ngày càng nổi tiếng (Nguồn ảnh: Golf.com).

Chiến thắng ở Round 4 của Justin Thomas khi ít hơn Will Zalatoris 3 gậy đã chứng minh được rằng "tâm lý chiến" của vận động viên này tốt đến như thế nào. Chia sẻ với ESPN ngay sau khi kết thúc PGA Championship 2022, Justin Thomas đã cho biết anh đến với trận chung kết với suy nghĩ tự tin do nhận được sự tư vấn bởi các chuyên gia tâm lý và anh có được nền tảng thể lực tốt nhất. Chính điều đó đã giúp anh có được giải thưởng 2,7 triệu USD.

Ngay sau thành tích đáng ngưỡng mộ đó, Justin Thomas tiếp tục chứng minh năng lực bản thân khi lọt vào Top 3 của RBC Canadian Open. Bỏ sau lưng hàng loạt những cái tên đình đám như Justin Rose của Vương quốc Anh, Corey Corners của chủ nhà Canada, Justin Thomas đã đạt được 190 điểm Fedex.

Top 3 RBC Canadian Open là một thành tích tốt với Justin Thomas (Nguồn ảnh: Golf Digest).

Đến với US Open lần này, dù phải đối đầu với hơn 150 tay golf giỏi được chọn lựa tới từ nhiều nơi trên thế giới, Justin Thomas vẫn nhẹ nhàng có được thành tích -1 gậy trong vòng đấu đầu tiên. Vị trí 14 trên BXH hiện tại của giải là một vị trí an toàn đủ để đưa Justin Thomas vào thi đấu tại vòng đấu Top 60.

Khả năng đọc thế trận nhanh nhạy và thấu hiểu mặt sân

Justin Thomas có thể xử lý được rất nhiều tình huống khó khi thi đấu và đặc biệt là những cú đánh trong cát. Với địa hình có nhiều hố cát và hố bẫy tại sân golf đình đám The Country Club, Justin Thomas vẫn có được sự tự tin khi thi đấu tại đây bởi điểm mạnh của tay golf này chính là kỹ năng căn hướng gió và các góc đánh. Không chỉ vậy, những cú đánh "thoát cát" chính là kỹ năng nổi trội của Justin Thomas và đây là một trong những kỹ năng tạo nên tên tuổi của anh.

Độ khó của The Country Club đã được Justin Thomas nghiên cứu kỹ lưỡng (Nguồn ảnh: Golf.com).

Vào năm 2020, Justin Thomas từng đạt thành tích tốt nhất trong lịch sử những kỳ US Open mà anh tham gia khi +6 gậy tại Final Round. Anh đã đứng tại hạng 8 của giải đấu năm đó và đây chính là những kinh nghiệm quý báu trên mặt sân The Country Club mà anh có được. Những tính toán về địa hình đã được Justin Thomas cùng đội ngũ cộng sự liên tục ghi chép và cập nhật trong suốt hơn 1 năm qua. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng này đã giúp cho tay golf sinh năm 1993 có được sự thấu hiểu sâu sắc nhất về mặt sân. Justin Thomas được đánh giá là một trong những golfer toàn diện nhất trên thế giới thời điểm hiện tại. Dù có phần nhỏ con hơn so với các golfer đối thủ, nhưng Thomas vẫn đứng đầu thế giới về khả năng đánh xa với khoảng cách trung bình trên 280m.

Vị thế của nhà vô địch

Justin Thomas bước đến US Open 2022 trong tâm thế là nhà vô địch của PGA và điều này khiến khán giả yêu thích golf vô cùng mong chờ rằng anh sẽ đạt được thứ hạng cao nhất. Nếu vô địch US Open 2022, Justin Thomas sẽ đi vào lịch sử của làng golf thế giới khi là người vô địch 2 giải Major trong cùng 1 năm. Điều này sẽ tạo nên một tượng đài mới trong giới thể thao toàn cầu.

Justin Thomas chính là niềm hi vọng của làng golf nước Mỹ trên sân nhà US Open 2022 (Nguồn ảnh: Golf.com).

Trước khi bước sang tuổi 30, liệu Justin Thomas có thể nâng danh hiệu major danh giá lên thành 3 tại US Open lần này? Xem ngay US Open 2022 diễn ra từ 16-19/6, phát sóng trực tiếp trên các nền tảng của FPT Play. Các vòng đấu kế tiếp sẽ được phát sóng kể từ 22h00 hàng ngày.

