Huỳnh Anh Khôi - Văn Tâm - Đan Quyết làm nóng đường đua HDBank Green Marathon 2025

Giải đấu thường niên không chỉ được biết đến như một ngày hội thể thao - văn hóa, mà năm nay còn thu hút sự chú ý nhờ màn hội ngộ hứa hẹn kịch tính giữa những gương mặt nổi bật hàng đầu của làng marathon Việt Nam: Huỳnh Anh Khôi, Đan Quyết và Trương Văn Tâm.

Huỳnh Anh Khôi: “Quái vật marathon” thách thức ngôi vương

Ứng viên sáng giá trên đường chạy marathon khắc nghiệt là Huỳnh Anh Khôi - runner (người chạy bộ) đang nổi lên như một hiện tượng của cộng đồng chạy bộ Việt Nam. Từng từ bỏ con đường chuyên nghiệp do chấn thương và chỉ mới gia nhập phong trào vài năm gần đây, Anh Khôi đã nhanh chóng gặt hái thành công khi liên tục bước lên bục vô địch tại các giải marathon lớn.

Huỳnh Anh Khôi xuất sắc nằm trong top những chân chạy marathon nhanh nhất Việt Nam (Ảnh: HDBank).

Tháng 3 năm nay, Anh Khôi gây tiếng vang khi vô địch Marathon Quốc tế Đà Nẵng với thời gian 2 giờ 33 phút 55, khẳng định mình đủ sức cạnh tranh với các chân chạy chuyên nghiệp và quốc tế. Chưa đầy một tuần sau, anh tiếp tục về Nhất lứa tuổi tại Giải Vô địch Quốc gia Marathon và Cự ly dài báo Tiền Phong với thành tích 2 giờ 40 phút 15.

Đầu tháng 4, Anh Khôi “không có đối thủ” tại VnExpress Marathon Huế, cán đích đầu tiên với 2 giờ 37 phút 7. Tháng 6, dưới cái nắng gắt ven biển, VĐV sinh năm 2003 vẫn băng băng về đích đầu tiên ở VnExpress Marathon Hạ Long, với thông số 2 giờ 36 phút 27, bỏ xa đối thủ gần hai cây số. Đỉnh cao nối tiếp trong tháng 7, khi anh bảo vệ thành công ngôi vô địch tại VnExpress Marathon Đà Nẵng.

Những chiến thắng lớn chỉ trong vòng vài tháng qua đã khiến cái tên Huỳnh Anh Khôi vang xa trong cộng đồng chạy bộ, và cụm từ “quái vật marathon” được nhắc đến nhiều như một sự tôn vinh lẫn nể phục. Thành tích tốt nhất 2 giờ 32 phút 35 giây mà Khôi từng thiết lập cũng đưa anh vào nhóm những chân chạy marathon nhanh nhất Việt Nam.

Tại HDBank Green Marathon 2025, sự góp mặt của VĐV sinh năm 2003 này hứa hẹn biến cự ly 42,195km thành một cuộc tranh tài đỉnh cao đúng nghĩa.

“Chiến binh bền bỉ” Trương Văn Tâm hướng tới thử thách mới

Một trong những gương mặt nổi bật tham gia tranh tài ở cự ly 42,195km của HDBank Green Marathon 2025 là “chiến binh bền bỉ” Trương Văn Tâm.

Xuất thân là VĐV điền kinh chuyên nghiệp từng khoác áo Bình Dương, runner sinh năm 1989 chuyển hướng sang phong trào từ năm 2019 và sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ ở các giải marathon trong nước.

Trương Văn Tâm sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ ở các giải marathon trong nước (Ảnh: HDBank).

Năm 2025, ở tuổi 36, Tâm vẫn duy trì đều đặn việc tham dự các giải đấu và giữ được sự ổn định xuyên suốt. Tại Giải Vô địch Quốc gia Marathon và Cự ly dài báo Tiền Phong, anh giành hạng Nhì nhóm tuổi 30-39. Đến VnExpress Marathon Huế 2025, Tâm cán đích sau 2 giờ 38 phút 54, giành ngôi Á quân nam chung cuộc. Mới đây, dù gặp khó khăn thể trạng, anh vẫn kiên cường về đích hạng 5 tại VnExpress Marathon Cần Thơ với 2 giờ 46 phút 56.

Song song với thi đấu, Trương Văn Tâm còn đảm nhận vai trò huấn luyện viên tại T-Coaching, nơi anh truyền đạt kỹ thuật, chiến lược và tinh thần cho hàng trăm runner phong trào.

Ở tuổi 36, Tâm vẫn miệt mài chinh phục những giới hạn mới, và sự góp mặt của anh tại HDBank Green Marathon 2025 sắp tới chắc chắn sẽ rất đáng chờ đợi.

Đan Quyết - “Thủ lĩnh phong trào” khẳng định đẳng cấp

Một trong những ứng viên sáng giá trên đường chạy marathon là Đặng Anh Quyết, hay còn được cộng đồng runner gọi thân mật là Đan Quyết, top những chân chạy phong trào số một Việt Nam.

Đan Quyết năm 1990 từng gây tiếng vang khi hoàn thành Chicago Marathon 2024 với 2 giờ 33 phút 57, minh chứng rằng runner phong trào Việt Nam có thể tiệm cận đẳng cấp quốc tế.

Đan Quyết năm 1990 từng gây tiếng vang khi hoàn thành Chicago Marathon 2024 (Ảnh: HDBank).

Bước sang năm 2025, anh vẫn duy trì phong độ ổn định hạng 3 VnExpress Marathon Đà Nẵng và về nhì cự ly 42km sau màn rượt đuổi căng thẳng với Shohei Miyamoto (Nhật Bản). Chỉ ít ngày trước HDBank Green Marathon 2025, Đan Quyết tham dự Berlin Marathon với mục tiêu chinh phục cột mốc sub 2:28, khiến sự góp mặt của anh tại Cần Giờ càng thêm đáng chờ đợi.

HDBank Green Marathon 2025 dự kiến quy tụ gần 4.000 VĐV (Ảnh: HDBank).

Diễn ra trong hai ngày 27-28/9, HDBank Green Marathon 2025 dự kiến quy tụ gần 4.000 VĐV trong nước và quốc tế. Bên cạnh marathon, giải còn đa dạng các cự ly Kids Run, 5km, 10km, half marathon, cùng nhiều nội dung đồng hành như “chồng cõng vợ”, “tiếp sức đồng đội”.

Cung đường marathon đẹp và độc đáo bậc nhất Việt Nam với hệ sinh thái phong phú và hùng vĩ - Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn quốc tế được UNESCO công nhận (Ảnh: HDBank).

Song song với các nội dung thi đấu, HDBank Green Marathon 2025 còn chú trọng mang đến nhiều hoạt động đồng hành giàu ý nghĩa vì cộng đồng và môi trường như làm sạch bãi biển, trồng cây tạo mảng xanh bền vững, các hoạt động an sinh xã hội, tặng quà trung thu và xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, cũng như những chương trình gắn kết văn hóa đặc sắc.

Giải đấu cũng vinh dự nhận chứng nhận của Hiệp hội Marathon Quốc tế (AIMS), mở cơ hội để các runner ghi danh tại các giải thế giới (Ảnh: HDBank).

Với màu sắc mới, HDBank Green Marathon 2025 hứa hẹn sẽ là điểm hẹn của những bước chân xanh và nhịp sống số, một sự kiện thể thao - cộng đồng đặc sắc, nơi mỗi bước chạy không chỉ chinh phục thử thách mà còn góp phần kiến tạo giá trị bền vững cho xã hội và môi trường.