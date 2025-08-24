Hơn 21.000 người tham gia đường chạy “Việt Nam tôi đó”

Tâm điểm sự kiện mới của Thủ đô

Vừa dự sự kiện âm nhạc 8Wonder: Moments of Wonder tối 23/8, sang ngày mới 24/8, anh Quang Hạnh (40 tuổi, Hà Nội) lại cùng gia đình có mặt tại giải chạy “Việt Nam tôi đó”. Cả 2 sự kiện cùng diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia vừa mới khánh thành.

“Hai sự kiện với lượng người tham dự lớn, lại diễn ra gần như song song nhưng công tác tổ chức vẫn rất chỉn chu, bài bản khiến mình thực sự ấn tượng. Nếu không phải Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia thì khó có địa điểm nào đủ sức đáp ứng”, anh Hạnh cho biết.

“Việt Nam tôi đó” là giải chạy quy tụ đông đảo người mặc áo cờ đỏ sao vàng (Ảnh: BTC).

Điều ấn tượng nhất của “Việt Nam tôi đó” là việc các vận động viên cùng mặc “đồng phục yêu nước”, tất cả người tham gia đều mặc áo cờ đỏ sao vàng.

Với quy mô 90ha, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia có thể đáp ứng đồng thời nhiều triển lãm, sự kiện quy mô lớn (Ảnh: BTC).

Những con đường thênh thang tại Vinhomes Global Gate nhuộm sắc quốc kỳ, mang thông điệp lớn về tinh thần đoàn kết: “21.000 người - 1 màu cờ - 1 Tổ quốc”.

“Vừa chạy nhưng cả gia đình mình vẫn không quên làm bộ ảnh kỷ niệm tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia. Cảnh quan rất ấn tượng, cứ giơ máy lên là lập tức có ảnh đẹp”, anh Quang Hạnh chia sẻ.

Sắc áo cờ đỏ, sao vàng nhuộm đỏ các cung đường quanh trung tâm triển lãm Top 10 thế giới (Ảnh: BTC).

Sau khi tham gia giải chạy, các gia đình còn hòa mình vào chuỗi hoạt động bên lề thú vị, như chụp ảnh tương tác, thi ảnh, triển lãm tranh, biểu diễn võ thuật cổ truyền Việt Nam, múa và hòa nhạc các bài hát yêu nước và các ca khúc đương đại…

Kết nối thuận tiện, trải nghiệm đa dạng cộng hưởng cùng không gian khoáng đạt ngay cạnh trung tâm biến Vinhomes Global Gate trở thành điểm hẹn vui chơi, giải trí cuối tuần đầy sôi động phía Đông Bắc Thủ đô.

Vinhomes Global Gate đã trở thành tâm điểm sự kiện mới của Thủ đô (Ảnh: BTC).

Khởi đầu bùng nổ của “phố thương mại tỷ đô”

Vừa khánh thành, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia đã trở thành điểm đến nổi bật tại khu Đông Bắc Hà Nội bởi hàng loạt sự kiện lớn. Ngay trước giải chạy “Việt Nam tôi đó” là các đại nhạc hội 8Wonder: Moments of Wonder (hơn 50.000 khán giả), V-Concert (hơn 25.000 khán giả) và V-Fest (hơn 25.000 khán giả).

Tâm điểm của chuỗi chương trình chào mừng 80 năm Quốc khánh là triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” khai màn ngày 28/8 và kéo dài đến 5/9, dự kiến thu hút hàng triệu du khách trong và ngoài nước đổ về Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia.

Với các sự kiện tầm cỡ quốc gia và quốc tế, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia sẽ mang hơn 60 triệu lượt khách/năm về với Boutique Gate (Ảnh: BTC).

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia đi vào vận hành được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển kinh tế sự kiện - triển lãm cho Vinhomes Global Gate, với quy mô hàng chục triệu lượt khách mỗi năm. Song song đó, từ tháng 8, đại đô thị bắt đầu bàn giao nhà và đón những cư dân đầu tiên chuyển về sinh sống, dự kiến đạt hàng chục nghìn hộ gia đình.

Sức hút từ Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia mở ra tiềm năng thương mại, dịch vụ cho mọi mô hình kinh doanh tại Vinhomes Global Gate. Hưởng lợi trực tiếp chính là Boutique Gate với bộ 3 phố thương mại, gồm Hoàng Hôn, Bình Minh và phố Expo.

Lượng khách dự kiến lớn mang đến tiềm năng kinh doanh cho các căn boutique. Triển vọng này còn được hỗ trợ bởi hệ thống tiện ích xung quanh Boutique Gate như văn phòng hạng A, khách sạn 5 sao…, thu hút nhóm khách hàng có khả năng chi tiêu cao, bao gồm doanh nhân, chuyên gia và khách du lịch MICE.

Boutique Gate là tọa độ hấp dẫn cho mọi ngành hàng khi sở hữu lợi thế kế cận “kỳ quan” Top 10 thế giới (Ảnh: Vinhomes).

Lượng khách đến Boutique Gate được kỳ vọng sẽ tăng khi loạt công trình hạ tầng chiến lược quanh Vinhomes Global Gate dần hoàn thiện trong 2 năm tới, gồm sân bay Gia Bình (khởi công ngày 19/8), tuyến đường kết nối vào trung tâm Hà Nội dự kiến hoàn thành năm 2026 và cầu Tứ Liên hoàn thành năm 2027, giúp việc di chuyển của cư dân và du khách thuận tiện hơn.

Nhằm phục vụ lượng khách lớn, Boutique Gate được thiết kế đa công năng với 5 tầng, 1 tum, 2 mặt tiền, tổng diện tích sàn khoảng 490m2. Không gian linh hoạt cho phép chủ sở hữu hoặc khách thuê khai thác đa dạng mô hình kinh doanh, như cửa hàng trọng điểm, nhà hàng cao cấp, spa… giúp tối ưu doanh thu và mang lại tiềm năng tăng trưởng lớn.