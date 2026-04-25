Tiết lộ về hai cầu thủ U17 Việt Nam được vinh danh tại giải Đông Nam Á

Thắng Malaysia 3-0, U17 Việt Nam vô địch giải Đông Nam Á 2026

Lý Xuân Hoà nhận danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải đấu, trong khi Chu Ngọc Nguyễn Lực được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất giải U17 Đông Nam Á 2026.

Ở giải đấu trên đất Indonesia, huấn luyện viên (HLV) Cristiano Roland tiếp tục trao niềm tin cho Xuân Hoà ở vị trí số 1 trong khung gỗ và chàng trai gốc Hà Giang đã không phụ lòng của nhà cầm quân người Tây Ban Nha.

Xuân Hoà nhận danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải U17 Đông Nam Á 2026 (Ảnh chụp màn hình).

Trong suốt hành trình chinh phục ngôi vương, Xuân Hoà có tới 4 trận giữ sạch lưới và chỉ để thủng lưới 1 bàn trong trận đấu được xem là "chung kết sớm" giữa U17 Việt Nam và U17 Australia ở vòng bán kết.

Sinh ra ở Hà Giang, Xuân Hoà gia nhập lò đào tạo trẻ của PVF và nhanh chóng thể hiện năng khiếu thiên phú ở trong khung gỗ, khi tự tin làm chủ khu vực vòng cấm cũng như khả năng chơi chân để hoá giải áp lực tấn công của đối thủ.

Thành tích đầu tiên của Xuân Hoà là danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất tại VCK giải vô địch U15 Quốc gia năm 2024 - dấu ấn để anh được gọi vào đội tuyển U16 và U17 Việt Nam sau đó.

Tại vòng loại U17 Châu Á 2025, thủ thành có chiều cao 1m83 được tin tưởng bắt chính trong cả ba trận gặp U17 Singapore, U17 Hong Kong (TQ) và U17 Malaysia. Anh đã thể hiện phong thái thi đấu đầy tự tin, phản xạ chắc chắn và sự tập trung cao độ trong suốt 270 phút.

Xuân Hoà liên tiếp có những pha cản phá xuất sắc, chỉ huy hàng phòng ngự hiệu quả và đặc biệt là giữ sạch lưới trong cả 3 trận đấu - một thành tích ấn tượng ở sân chơi quốc tế. Với danh hiệu giành được ở giải U17 Đông Nam Á 2026 vừa qua, Xuân Hoà tiếp tục là điểm tựa đáng tin cậy trong khung thành của đội tuyển U17 Việt Nam tại VCK U17 châu Á 2026 diễn ra ở Saudi Arabia vào đầu tháng 5 này.

Trong khi đó, tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực cũng toả sáng rực rỡ tại giải U17 Đông Nam Á 2026 với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Nguyễn Lực ghi dấu ấn đầu tiên trong sự nghiệp khi lập cú đúp bàn thắng cho U16 Hà Nội trong trận thua 2-3 trước U16 Dortmund ở trận tranh hạng 5 giải giao hữu Hooray Cup diễn ra ở Trung Quốc vào năm 2023.

Chu Ngọc Nguyễn Lực gây ấn tượng với những pha đột phá trong trận chung kết với U17 Malaysia (Ảnh: VFF).

Cầu thủ sinh năm 2009 ghi điểm với HLV Cristiano Roland, người cũng đồng hành với cấp độ trẻ của bóng đá Hà Nội. Nguyễn Lực được chiến lược gia người Bồ Đào Nha đăng ký tham dự VCK U17 châu Á một năm về trước và được ra sân đá chính cũng như chơi trọn vẹn cả 3 trận đấu tại vòng bảng.

Đáng tiếc, U17 Việt Nam hoà cả 3 trận với cùng tỷ số 1-1 trước Australia, Nhật Bản và UAE và bỏ lỡ cơ hội giành vé dự World Cup.

Ngay sau đó, Nguyễn Lực đồng hành với U17 Hà Nội tham gia VCK U17 Quốc gia 2025. Tiền vệ sinh năm 2009 gây ấn tượng khi trở thành cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu và góp công lớn giúp U17 Hà Nội vượt qua hàng loạt đối thủ để bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Nguyễn Lực được kỳ vọng sẽ tiếp tục toả sáng cùng U17 Việt Nam tại giải U17 châu Á 2026 diễn ra ở Saudi Arabia (Ảnh: NST).

Tại giải U17 Đông Nam Á 2026, Nguyễn Lực một lần nữa chứng tỏ vai trò sáng tạo và chỉ huy hàng công, khi đóng góp 4 bàn thắng trong tổng số 19 bàn thắng mà U17 Việt Nam ghi được ở giải đấu. Trong chiến thắng 10-0 trước U17 Timor Leste, tiền vệ số 10 ghi dấu ấn đậm nét với cú hat-trick bàn thắng, bao gồm cú đá phạt “vẽ cầu vồng” ngay phút thứ 5 khiến đối thủ hoàn toàn bất ngờ.

Nhưng bàn thắng quan trọng nhất của cầu thủ gốc Nghệ An là ở trận bán kết với U17 Australia khi anh ghi bàn thắng giúp U17 Việt Nam ngược dòng đánh bại đối thủ với tỷ số 2-1.

Lối chơi điềm tĩnh, tự tin, mạnh mẽ và kỹ thuật trong các pha đột phá cũng như thu hồi bóng của Nguyễn Lực được HLV Cristiano Roland đánh giá rất cao. Chân sút sinh năm 2009 chắc chắn sẽ là cầu thủ quan trọng bậc nhất của U17 Việt Nam trong mục tiêu chinh phục vé dự World Cup tại giải U17 châu Á 2026 diễn ra ở Saudi Arabia vào đầu tháng 5 này.