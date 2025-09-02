HLV Ten Hag lên tiếng chỉ trích Bayer Leverkusen sau khi bị sa thải

"Quyết định sa thải tôi của ban lãnh đạo Bayer Leverkusen là một điều bất ngờ. Việc chia tay một HLV chỉ sau 2 trận đấu tại giải đấu là điều chưa từng có tiền lệ", HLV Ten Hag lên tiếng về việc bị Bayer Leverkusen sa thải khỏi "ghế nóng" chỉ sau 62 ngày dẫn dắt đội bóng nước Đức.

Trận đấu chính thức đầu tiên của chiến lược gia người Hà Lan chứng kiến ​​ông giúp Bayer Leverkusen giành chiến thắng 4-0 trước SG Sonnenhof Grobaspach, đội hạng tư, ở vòng đầu tiên của Cúp Quốc gia Đức.

HLV Ten Hag bất ngờ bị Bayer Leverkusen sa thải chỉ sau 2 trận cầm quân ở Bundesliga (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, tại Bundesliga, Leverkusen đã để thua Hoffenheim với tỷ số 1-2 ở trận ra quân trước khi hòa 3-3 với đội bóng yếu hơn là Werder Bremen ở vòng 2.

Và ban lãnh đạo CLB bất ngờ tuyên bố chấm dứt hợp đồng với nhà cầm quân 55 tuổi mặc dù ông có hợp đồng kéo dài đến năm 2027.

"Bayer Leverkusen đã chia tay HLV trưởng Erik Ten Hag và có hiệu lực ngay lập tức. Công tác huấn luyện sẽ do đội ngũ trợ lý huấn luyện đảm nhiệm trong thời gian tới", trang chủ của CLB đưa ra thông báo.

Tuy nhiên HLV Ten Hag đã lên tiếng chỉ trích quyết định đột ngột của Leverkusen cũng như nói rõ lý do đội bóng thi đấu chưa có khởi đầu tốt ở Bundesliga.

"Mùa hè này, nhiều cầu thủ chủ chốt từng góp công vào những thành công trước đó đã rời đội. Xây dựng một đội bóng mới gắn kết là một quá trình cẩn trọng, đòi hỏi cả thời gian và sự tin tưởng.

Một HLV mới xứng đáng có không gian để thực hiện tầm nhìn của mình, đặt ra các tiêu chuẩn, định hình đội hình và tạo dấu ấn của mình trong phong cách chơi.

Tôi đảm nhận vai trò này với niềm tin và năng lượng hoàn toàn, nhưng thật không may, ban lãnh đạo không sẵn lòng dành cho tôi thời gian và sự tin tưởng mà tôi cần, điều mà tôi vô cùng hối tiếc. Tôi cảm thấy đây chưa bao giờ là mối quan hệ dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau.

Trong suốt sự nghiệp huấn luyện của mình, tôi đã hoàn thành mọi mùa giải, điều này đã mang lại thành công. Các CLB đặt niềm tin vào tôi đã được đền đáp bằng thành công và danh hiệu.

Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn sự ủng hộ nồng nhiệt và nhiệt huyết của người hâm mộ Bayer Leverkusen, và tôi chúc toàn đội và ban huấn luyện thành công trong phần còn lại của mùa giải", HLV Ten Hag tuyên bố.

Việc Ten Hag phải chia tay Bayer Leverkusen khiến ông trở thành cựu HLV thứ 3 của Man Utd bị sa thải trong tuần qua. Trước đó Jose Mourinho và Ole Gunnar Solskjaer đều bị Fenerbahce và Besiktas sa thải sau khi chứng kiến ​​CLB của mình bị loại ở vòng loại Champions League.