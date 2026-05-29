HLV Mourinho ký hợp đồng với Real Madrid, tái ngộ sau 13 năm xa cách

Tối 28/5 (theo giờ Việt Nam), HLV Mourinho đã đặt bút ký vào bản hợp đồng với Real Madrid. Bản hợp đồng này có thời hạn trong 3 năm, đến tháng 6/2029. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ công bố thương vụ này sau khi cuộc bầu cử Chủ tịch CLB diễn ra vào ngày 7/6.

HLv Mourinho ký hợp đồng 3 năm với Real Madrid (Ảnh: Marca).

Theo tờ The Athletic, Real Madrid bắt đầu đàm phán với HLV Mourinho vào ngày 8/5. Mặc dù CLB Benfica muốn gia hạn hợp đồng nhưng “Người đặc biệt” vẫn nhất quyết ra đi vì muốn trở lại dẫn dắt Real Madrid.

Trong thời gian qua, CLB Benfica đã ráo riết tìm kiếm người thay thế HLV Mourinho. Trong đó, Marco Silva của Fulham được xem là ứng cử viên hàng đầu.

Những HLV hàng đầu thế giới như Mauricio Pochettino, Jurgen Klopp, Didier Deschamps cũng được nhắc tới trong danh sách ứng cử viên của Real Madrid. Thế nhưng, Chủ tịch Florentino Perez tỏ ra thích thú với viễn cảnh tái ngộ HLV Mourinho.

Trong quá khứ, chiến lược gia người Bồ Đào Nha từng dẫn dắt Real Madrid từ năm 2010 đến năm 2013. Ông đã giúp Los Blancos giành 3 danh hiệu trong 3 năm, trong đó có chức vô địch La Liga mùa giải 2011-2012 với số điểm kỷ lục (100 điểm).

Real Madrid đã trải qua mùa giải thứ hai liên tiếp trắng tay. Trong mùa giải này, CLB thi đấu khá bất ổn. Họ đã sa thải HLV Xabi Alonso vào tháng 1 và sau đó bổ nhiệm Alvaro Arbeloa tạm thời dẫn dắt CLB tới hết mùa giải.

HLV Mourinho từng đặt dấu ấn trong nhiệm kỳ đầu tiên dẫn dắt Real Madrid (Ảnh: Goal).

Đặc biệt, phòng thay đồ của Real Madrid rất “loạn”. Nổi bật nhất là vụ hai cầu thủ Federico Valverde và Aurelien Tchouameni đánh nhau trong phòng thay đồ. Hay Kylian Mbappe cũng bị chỉ trích khá nhiều vì thái độ. Do đó, Chủ tịch Florentino Perez quyết định đưa HLV Mourinho trở lại để giúp ổn định phòng thay đồ.

Sau khi rời Real Madrid, HLV Mourinho phiêu bạt qua nhiều CLB như Chelsea, Man Utd, AS Roma, Fenerbahce, Benfica. Dù vậy, ông không thực sự thành công khi dẫn dắt Fenerbahce và Benfica. Thậm chí, nhiều người nghi ngờ “Người đặc biệt” hết thời.