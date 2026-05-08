HLV Cristiano Roland tự tin cao độ trước màn so tài với U17 Hàn Quốc

Chiều 7/5 theo giờ địa phương, U17 Việt Nam trở lại sân tập tại Jeddah (Saudi Arabia) để chuẩn bị cho lượt trận tiếp theo tại bảng C vòng chung kết U17 châu Á 2026. Đối thủ của thầy trò HLV Cristiano Roland là U17 Hàn Quốc - đội bóng đã hòa U17 UAE 1-1 ở trận ra quân.

Chiến thắng 1-0 trước U17 Yemen ở trận mở màn đã giúp bầu không khí U17 Việt Nam trở nên hứng khởi hơn. Tuy nhiên, thầy trò HLV Cristiano Roland nhanh chóng lấy lại sự tập trung cần thiết để hướng tới thử thách lớn tiếp theo.

Ban huấn luyện xác định cuộc đua tại vòng chung kết U17 châu Á 2026 mới chỉ bắt đầu và mức độ cạnh tranh sẽ ngày càng khốc liệt hơn. Chính vì vậy, toàn đội không được phép chủ quan hay lơ là trong quá trình chuẩn bị.

Ngay trong buổi sáng cùng ngày, HLV Cristiano Roland cùng các cộng sự đã tổ chức họp chuyên môn, xem lại băng hình trận đấu với U17 Yemen cũng như phân tích đối thủ U17 Hàn Quốc nhằm rút kinh nghiệm và xây dựng phương án chiến thuật cho trận đấu sắp tới.

Theo quan điểm của HLV Cristiano Roland, tất cả các cầu thủ đều phải duy trì trạng thái sẵn sàng cao nhất. Nhà cầm quân người Brazil cho rằng vai trò của các cầu thủ đá chính hay vào sân thay người đều quan trọng như nhau, bởi những nhân tố được tung vào sân ở thời điểm sau hoàn toàn có thể tạo ra khác biệt và quyết định kết quả trận đấu.

“Tất cả các em đều xứng đáng được chúc mừng sau trận thắng U17 Yemen. Các cầu thủ đã thi đấu hay chưa thi đấu đều rất quan trọng đối với tập thể này”, HLV Cristiano Roland nhấn mạnh.

Bên cạnh những lời động viên, HLV trưởng U17 Việt Nam cũng nhắc nhở toàn đội cần nhanh chóng trở lại trạng thái tập trung: “Chúng ta thắng nhưng rõ ràng vẫn có thể làm tốt hơn nữa. Trận ra quân rất khó khăn nhưng những nỗ lực đã mang lại kết quả mong muốn. Bây giờ toàn đội cần bình tĩnh, phân tích lại trận đấu, nghỉ ngơi và hướng ngay tới các trận tiếp theo”.

“Khi mọi thứ được chuẩn bị tốt, chúng ta sẽ làm được, nhận được sự ủng hộ và có thêm may mắn”, HLV Cristiano Roland chốt lại.

Theo lịch thi đấu, trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Hàn Quốc diễn ra vào 19h ngày 10/5 tới theo giờ Jeddah (23h giờ Việt Nam). Đây được đánh giá là thử thách lớn đối với thầy trò HLV Cristiano Roland trong hành trình cạnh tranh tấm vé vào tứ kết tại vòng chung kết U17 châu Á 2026, đồng thời cũng là suất tham dự FIFA U17 World Cup 2026.