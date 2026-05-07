Báo Hàn Quốc chỉ trích đội nhà, đánh giá sức mạnh của U17 Việt Nam

U17 Việt Nam thắng U17 Yemen 1-0 ở trận mở màn giải châu Á

Tờ Daum thẳng thắn nhận định U17 Hàn Quốc đã suýt nhận thất bại trước U17 UAE, dù rơi vào bảng đấu được đánh giá là tương đối dễ thở. Ngay tại sân King Abdullah Sports City (Saudi Arabia), lưới của đại diện Đông Á đã rung lên ở phút thứ 8 sau cú dứt điểm của Buti Al Neti.

U17 Hàn Quốc bị U17 UAE cầm hòa 1-1 ở trận mở màn (Ảnh: AFC).

Trong phần lớn thời gian còn lại, dù kiểm soát bóng áp đảo, các cầu thủ trẻ Hàn Quốc hoàn toàn bế tắc trước lối chơi phòng ngự phản công kỷ luật của đối thủ Tây Á.

Điểm sáng hiếm hoi cứu vãn danh dự cho U17 Hàn Quốc chính là An Ju Wan. Tiền đạo thuộc biên chế Seoul E Land và là cầu thủ chuyên nghiệp duy nhất trong đội hình đã tỏa sáng đúng lúc ở phút 88 với pha xử lý đẳng cấp để giữ lại 1 điểm quý giá. Theo tờ Yonhap, An Ju Wan chính là "cứu tinh" giúp đội nhà thoát khỏi bờ vực trắng tay ngay trận mở màn.

Trong khi Hàn Quốc chật vật, U17 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland lại đang tạo nên một diện mạo đầy hứng khởi. Chiến thắng 1-0 trước Yemen đã đưa những "chiến binh sao vàng" trẻ tuổi vươn lên dẫn đầu bảng C với 3 điểm tuyệt đối.

Chứng kiến kịch bản này, báo chí Hàn Quốc đồng loạt dành sự nể trọng cho đại diện Đông Nam Á. Tờ Footballist và News1 nhấn mạnh rằng cục diện bảng đấu đang trở nên khó lường hơn bao giờ hết. Truyền thông xứ Kim chi đánh giá U17 Việt Nam là đối thủ "không dễ chơi" nhờ tinh thần chiến đấu kiên cường và lối đá giàu tốc độ.

Việc chỉ giành được 1 điểm khiến U17 Hàn Quốc tự đẩy mình vào thế khó. Tờ News1 cảnh báo: "Chúng ta cần cải thiện khả năng dứt điểm và sự tập trung hàng thủ ngay lập tức nếu không muốn tiếp tục mất điểm trước U17 Việt Nam".

Báo Hàn Quốc lo lắng trước sức mạnh của U17 Việt Nam (Ảnh: VFF).

Trận đối đầu trực tiếp giữa hai đội vào ngày 10/5 được giới chuyên môn Hàn Quốc ví như một trận chung kết sớm. Nếu U17 Hàn Quốc không thể đánh bại thầy trò HLV Cristiano Roland, nguy cơ bị loại sớm hoàn toàn có thể xảy ra với đội bóng từng hai lần vô địch giải đấu.

Ở chiều ngược lại, U17 Việt Nam đang nắm lợi thế lớn, chỉ cần một kết quả tích cực trước Hàn Quốc, cánh cửa tiến vào tứ kết và tham vọng giành vé dự U17 World Cup 2026 sẽ trở nên sáng sủa hơn bao giờ hết.

