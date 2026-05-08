Chuyên gia: “U17 Việt Nam tiến bộ nhanh, không ngại đối thủ mạnh châu Á”

Sự thể hiện của đội tuyển U17 Việt Nam ở giải U17 Đông Nam Á (giành ngôi vô địch) và trong trận ra quân tại giải châu Á (đánh bại U17 Yemen) tối 6/5, tiếp tục là lời khẳng định cho sự tiến bộ của bóng đá trẻ Việt Nam.

Theo cựu Phó Chủ tịch AFF (đồng thời là cựu Phó Chủ tịch VFF) Dương Vũ Lâm, đội bóng của HLV Cristiano Roland (người Brazil) hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ ở các trận tiếp theo tại giải U17 châu Á.

Tuy nhiên chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Dương Vũ Lâm lưu ý mọi người rằng cũng đừng đặt áp lực thành tích quá nhiều lên các cầu thủ trẻ. Chúng ta nên xem giai đoạn này là sự tích lũy cho các em, chứ lứa tuổi 17 chưa phải là đích đến của đời cầu thủ.

Cựu Phó Chủ tịch VFF Dương Vũ Lâm (phải) trong vai trò trưởng đoàn U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á năm 2018 (Ảnh: T.H).

Thành quả của quá trình đào tạo trẻ kéo dài qua 2 thập kỷ

Ông đánh giá thế nào về những kết quả tốt mà đội tuyển U17 Việt Nam giành được trong những ngày qua, tại giải U17 Đông Nam Á và trận mở màn tại giải U17 châu Á 2026?

- Về giải U17 châu Á, giải đấu mới bước qua lượt trận đầu, nên chúng ta chưa thể nói nhiều về các kết quả tiếp theo của đội bóng. Còn về giải U17 Đông Nam Á vừa qua, tôi cho rằng các cầu thủ đã chơi rất tốt. U17 Việt Nam phát huy hết các điểm mạnh của mình, sau khi đội được đặt vào tay một HLV phù hợp.

Tôi cho rằng HLV Cristiano Roland đã giúp các cầu thủ trẻ phát huy hết các điểm mạnh của mình, đặc biệt là khi đối diện các đội bóng Tây Á. Họ thi đấu tự tin, kỹ thuật. Các cầu thủ "dám" cầm bóng, kiểm soát bóng, phối hợp để đưa bóng lên phía trước.

Dưới thời HLV Roland, đội bóng hiện tại biết cách hạn chế những pha phá bóng theo kiểu cầu may. Họ đưa bóng từ phần sân nhà sang phần sân đối phương rất lớp lang, ngay cả khi đối đầu với các đội mạnh, trong đó có U17 Australia tại giải Đông Nam Á. Đấy là sự khởi sắc đáng được ghi nhận.

Vì đâu có những sự thay đổi này, thưa ông?

- Đây là thành quả của công tác đào tạo. Khoảng 20 năm nay, tính từ thời điểm học viện HAGL JMG ra đời năm 2007, các học viện bóng đá trẻ đã kiên trì đào tạo ra nhiều thế hệ cầu thủ tài năng. Các học viện này cũng hình thành nên những tiêu chuẩn nhất định cho các thế hệ cầu thủ Việt Nam, về mặt kỹ thuật, thể hình, thể lực, dinh dưỡng…

Đội tuyển U17 Việt Nam gây ấn tượng là thành quả của công tác đào tạo trẻ lâu dài mà bóng đá Việt Nam theo đuổi suốt 20 năm qua (Ảnh: VFF).

Quá trình đào tạo xuyên suốt 20 năm ấy giúp cho các thế hệ cầu thủ Việt Nam hiện nay kỹ thuật hơn trước, dẻo dai hơn trước, có tầm vóc tốt hơn trước. Những học viện bóng đá trẻ đang làm việc hiệu quả trên dưới 20 năm qua phải kể đến HAGL, PVF, Thể Công Viettel, Hà Nội FC, thêm các trung tâm đào tạo trẻ giàu truyền thống như SLNA, Thanh Hóa, Đà Nẵng…

Dĩ nhiên, nếu để so các lò đào tạo trẻ này với các học viện bóng đá danh tiếng ở Nhật Bản, Hàn Quốc, hay Qatar, chúng ta chưa là gì. Nhưng khi so với chính chúng ta trước đó, so với khu vực Đông Nam Á, bóng đá trẻ Việt Nam đã có bước tiến bộ rất lớn.

Sự tự tin trước đại diện của các nền bóng đá xung quanh

So với các nền bóng đá ở Đông Nam Á, bóng đá trẻ Việt Nam nhỉnh hơn ở những mặt nào, thưa ông?

- Chúng ta có khá nhiều học viện bóng đá trẻ được đầu tư quy mô, chuyên nghiệp, hoạt động liên tục trong rất nhiều năm trời. Đây là điều không dễ thực hiện, vì nó cần sự bền bỉ và cần nguồn lực tài chính khổng lồ, cho thấy tâm huyết của nhiều ông chủ các học viện bóng đá này.

Cầu thủ trẻ Việt Nam những năm gần đây được thi đấu nhiều hơn các cầu thủ trẻ ở khu vực Đông Nam Á, nhờ hệ thống các giải trẻ cấp quốc gia của chúng ta dày hơn, quy mô hơn. Không phải nền bóng đá nào ở Đông Nam Á cũng có đầy đủ các giải bóng đá trẻ, từ U9, U11, U13, U15, U17, U19, U21 như bóng đá Việt Nam, với VFF là đầu tàu trong việc hoạch định chiến lược.

Hệ thống bóng đá trong nước quy củ, giúp bóng đá Việt Nam sản sinh ra nhiều tài năng trẻ hứa hẹn (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Tôi lấy ví dụ ở Indonesia, các cầu thủ trẻ không thể nào thi đấu tập trung và lớp lang như tại Việt Nam. Các học viện bóng đá trẻ của họ không bài bản như của chúng ta. Bóng đá trẻ Malaysia lại càng không.

Với các cầu thủ trẻ, càng được thi đấu cọ xát nhiều, họ càng tiến bộ về mặt kỹ năng, lại có thêm kinh nghiệm trận mạc, từ đó dẫn đến sự tự tin cho những cầu thủ này. Thậm chí, về mặt dày dạn và kinh nghiệm, tôi cho rằng đội U17 Việt Nam tại giải châu Á 2026 không thua các đội Tây Á như U17 Yemen và U17 UAE.

Ông có thể nói rõ hơn về điểm vừa nêu?

- Các cầu thủ đến từ Tây Á có ưu thế về thể lực, tốc độ, kỹ thuật. Nhưng về mặt kỷ luật chiến thuật, họ không bằng các cầu thủ Việt Nam. Càng ở lứa tuổi trẻ, khác biệt về kỷ luật chiến thuật giữa cầu thủ thuộc các quốc gia phía Đông châu Á với các cầu thủ đến từ Tây Á càng lớn.

Cầu thủ thuộc lứa tuổi 16-17 đến từ Yemen và UAE có khi không được trang bị sự nghiêm túc khi bước vào các giải đấu lớn như giải U17 châu Á bằng cầu thủ ở cùng lứa tuổi của Việt Nam.

U17 Việt Nam vượt qua U17 Yemen (Ảnh: VFF).

Với các đội U17 Yemen hay U17 UAE, khi đạt trạng thái hưng phấn, họ thi đấu rất bùng nổ, cầu thủ của họ có thể thực hiện các động tác khó tưởng tượng. Tuy nhiên, khi bị đặt trong tình cảnh khó khăn, họ không bình tĩnh, không tuân thủ đấu pháp tốt bằng cầu thủ trẻ Việt Nam.

Như đã nói, về tính quy củ của các giải trẻ trong nước, bóng đá trẻ Việt Nam có khi còn quy củ hơn các nền bóng đá ở Tây Á. Cầu thủ trẻ Việt Nam được làm quen với tính quy củ từ nhỏ, nên cầu thủ trẻ của chúng ta giữ kỷ luật chiến thuật tốt hơn, tuân thủ đấu pháp tốt hơn các đội Tây Á.

Giai đoạn tích lũy, không nên đặt áp lực thành tích quá lớn

Còn nếu so sánh giữa U17 Việt Nam với đội bóng còn lại trong bảng là U17 Hàn Quốc, chúng ta liệu có tạo được bất ngờ trước đội này?

- Bất ngờ là một phần của bóng đá. Trong môn thể thao vua, bất cứ kết quả nào cũng có thể xảy ra. Tuy nhiên, khách quan mà nói, bóng đá Hàn Quốc vẫn ở trình độ cao hơn nhiều so với bóng đá Việt Nam. U17 Việt Nam vì thế vẫn ở “cửa dưới” so với U17 Hàn Quốc.

Tính chất của trận U17 Việt Nam gặp U17 Hàn Quốc sắp tới đây cũng không giống với tính chất của trận U23 Việt Nam gặp U23 Hàn Quốc tại giải U23 châu Á 2026. Khi đó, U23 Hàn Quốc đến với giải với mục tiêu giành ngôi vô địch. Thế nên, sau khi bị loại khỏi bán kết, cầu thủ U23 Hàn Quốc khi đó xuống tinh thần nghiêm trọng.

Còn vào lúc này, U17 Hàn Quốc tràn đầy quyết tâm. Trước mắt họ lại là vé dự World Cup U17, nên U17 Hàn Quốc trong ít ngày tới đây sẽ thi đấu quyết tâm cao hơn so với chính đội U23 nước này tại giải U23 châu Á hồi tháng 1.

U17 Việt Nam quyết tâm giành vé dự World Cup (Ảnh: VFF).

Có nghĩa là cơ hội thắng trận của U17 Việt Nam trong trận đấu sắp diễn ra khá nhỏ?

- Trước tiên, tôi muốn nói thế này, chúng ta đừng gây áp lực quá nhiều cho các cầu thủ trẻ. Chúng ta đừng áp đặt thành tích bằng mọi giá cho các em. Đội thành công thì quá tốt, còn nếu không thành công, thì các cầu thủ U17 của chúng ta vẫn còn tương lai rộng mở ở phía trước.

Lứa tuổi 17, trong bóng đá, vẫn là lứa tuổi cần được tích lũy, chứ đây chưa phải là đích đến cuối cùng trong sự nghiệp của các em. Có thành công hay không thành công ở lứa tuổi, các em vẫn phải tiếp tục rèn luyện và tiếp tục tích lũy để tiến lên đội tuyển U23 Việt Nam và sau đó là đội tuyển quốc gia.

Điều tiếp theo tôi muốn nói, đó là khác với nhiều năm trước, hiện tại, thành tích của các đội tuyển Việt Nam, trong đó có các đội trẻ, rất ít bị ảnh hưởng bởi yếu tố may mắn. Chúng ta tiến bộ lớn về kỹ thuật, về thể lực, tăng trưởng tốt về tầm vóc. Những thành tích và những chiến thắng mà chúng ta đạt được, đều đến từ chính thực lực của mình.

Đấy là yếu tố sẽ giúp cho các cầu thủ trẻ của chúng ta tự tin. Dù có bất cứ kết quả nào xảy ra trong những ngày tới đây với đội U17 Việt Nam, trong đó có trận gặp U17 Hàn Quốc ngày 10/5 (theo giờ địa phương), đội bóng trẻ của chúng ta đều giành lấy nó bằng thực lực. Có thực lực tốt, chúng ta không e ngại đối thủ!

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!