HLV Carrick tuyên bố đanh thép sau chiến thắng quý giá của Man Utd

Rạng sáng 19/4, Man Utd đã giành chiến thắng quý giá với tỷ số 1-0 trước Chelsea ngay trên sân Stamford Bridge. Chiến thắng này giúp Quỷ đỏ tiến gần hơn tới tấm vé tham dự Champions League. Họ đang xếp thứ 3 với 58 điểm, bỏ xa đội xếp thứ 6 là Chelsea 10 điểm.

Man Utd tiến sát tấm vé dự Champions League sau chiến thắng trước Chelsea (Ảnh: Getty).

Đáng chú ý, trong trận đấu này, Man Utd tỏ ra lép vế so với Chelsea. Họ chỉ kiểm soát 41% thời lượng trận đấu (so với 59% của Chelsea), tung ra 4 cú dứt điểm (so với 21 cú của Chelsea). Thậm chí, hệ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Chelsea lên tới 1.55, còn Man Utd chỉ là 0.29.

Chính vì vậy, HLV Carrick tỏ ra vô cùng hạnh phúc sau trận đấu. Ông lên tiếng khen ngợi tinh thần thi đấu của toàn đội. Chiến lược gia người Anh chia sẻ: “Chúng tôi cảm thấy đây là chiến thắng xứng đáng. Trong vài ngày qua, Man Utd đã trải qua nhiều khó khăn, đặc biệt là việc thiếu vắng nhân sự ở vị trí trung vệ.

Sự phối hợp của hai trung vệ mới là thử thách lớn. Nhưng vượt lên trên tất cả, hàng thủ của Man Utd đã thi đấu xuất sắc trong tình cảnh khó khăn. Chúng tôi tỏ ra nguy hiểm trong những pha phản công. Để có được chiến thắng, toàn đội đã thi đấu kỷ luật và có thái độ tuyệt vời. Cuối cùng, toàn đội đã giành chiến thắng ngoạn mục”.

Trong khi đó, Bruno Ferandes, người kiến tạo cho Matheus Cunha ghi bàn và được chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, thừa nhận tầm quan trọng của chiến thắng trước Chelsea. Tiền vệ người Bồ Đào Nha cho biết: “Chiến thắng mang tới cảm giác tuyệt vời. Trước trận đấu này, chúng tôi đã trải qua hai trận liên tiếp không thắng.

Chúng tôi đã thể hiện tuyệt vời trước đối thủ mạnh như Chelsea. Điều quan trọng với Man Utd là giành vé tham dự Champions League. Việc tạo khoảng cách an toàn với Chelsea là điều hoàn hảo với chúng tôi”.

HLV Carrick hài lòng về tinh thần thi đấu của các học trò (Ảnh: Getty).

Ở bên kia chiến tuyến, HLV Liam Rosenior của Chelsea cho biết: “Thật khó khăn. Hôm nay, Man Utd chỉ thực hiện một cú dứt điểm trúng đích. Chúng tôi liên tục tấn công và dứt điểm trúng khung thành.

Tôi không muốn thấy các cầu thủ Chelsea cảm thấy mọi thứ đang chống lại đội bóng. Toàn đội cần phải tiếp tục chiến đấu. Đáng ra, chúng tôi cần phải phòng ngự tốt hơn trong tình huống đó. Nhưng khi chỉ mắc sai lầm nhỏ, đội bóng đã phải chịu bàn thua”.

Lợi thế với Man Utd là họ có thể tập trung toàn lực vào giải Ngoại hạng Anh khi bị loại ở các cúp quốc nội và không được tham dự cúp châu Âu. Ở vòng đấu tiếp theo, Man Utd sẽ làm khách trên sân của Brentford vào lúc 2h ngày 28/4.