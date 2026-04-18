Man Utd khủng hoảng nặng nề trước đại chiến với Chelsea

Ở vòng 33 giải Ngoại hạng Anh, Man Utd có chuyến làm khách tới sân Stamford Bridge để đối đầu với Chelsea (2h ngày 19/4). Trận đấu này có thể quyết định tới cục diện cuộc đua giành vé tham dự Champions League mùa tới.

Trước trận đấu này, Man Utd đang xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng với 55 điểm, nhiều hơn 7 điểm so với đội xếp thứ 6 là Chelsea.

Man Utd mất tới 4 trung vệ trong trận đấu với Chelsea (Ảnh: Man Utd).

Tuy nhiên, HLV Carrick lại đang đau đầu về bài toàn lực lượng của Man Utd khi 4 trung vệ là Leny Yoro, Harry Maguire, Lisandro Martinez và Matthijs De Ligt đều không thể ra sân vì những vấn đề khác nhau.

Mới nhất là trường hợp của Leny Yoro. Trung vệ người Pháp đã đá chính trong 6 trận đấu liên tiếp của Man Utd. Tuy nhiên, anh lại không có tên trong danh sách hành quân tới London của Quỷ đỏ.

Man Utd chưa đưa ra bình luận về sự vắng mặt của Leny Yoro nhưng theo vài nguồn tin, có khả năng cầu thủ này dính chấn thương trong buổi tập.

Trong khi đó, Harry Maguire và Lisandro Martinez vắng mặt vì án treo giò. Maguire đã nhận thẻ đỏ trong trận gặp Bournemouth, còn Martinez cũng chịu án phạt tương tự trong trận đấu với Leeds ở vòng đấu trước.

De Ligt vắng mặt vì chấn thương dài hạn. Anh không ra sân kể từ tháng 11 vì vấn đề ở vùng lưng.

Leny Yoro dính chấn thương ngay trước thềm trận đấu với Chelsea (Ảnh: Getty).

Trong bối cảnh ấy, HLV Carrick chỉ còn một lựa chọn ở vị trí trung vệ là Ayden Heaven. Cầu thủ 19 tuổi này không phải là phương án tin tưởng. Anh đã không đá chính cho Man Utd kể từ trận đấu với Burnley vào tháng 1. HLV người Anh có thể sử dụng những cầu thủ như Luke Shaw, Mazraoui hoặc Casemiro để “trám” vào vị trí trung vệ.

Ở diễn biến khác, Man Utd có khả năng đón chào sự trở lại của tiền vệ trẻ Kobbie Mainoo. Cầu thủ này có thể ra sân cho Quỷ đỏ sau khi vắng mặt ở trận đấu với Leeds vì chấn thương.