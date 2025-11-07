Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân vinh danh xạ thủ Trịnh Thu Vinh

Hội nghị được tổ chức tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF - Bộ Công an (tỉnh Hưng Yên), nhằm đánh giá toàn diện kết quả hoạt động trong năm 2025, biểu dương các tập thể, cá nhân xuất sắc và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, với mục tiêu thúc đẩy sự phát triển của phong trào thể thao CAND nói riêng cũng như đóng góp thành tích cho thể thao Việt Nam nói chung.

Trịnh Thu Vinh (thứ ba từ trái qua) và Ngần Ngọc Nghĩa (bìa phải) trong nhóm VĐV tiêu biểu được thể thao công an biểu dương - (Ảnh: BTC)

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: "Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn dành sự quan tâm, chỉ đạo đối với công tác thể dục thể thao, xác định thể dục thể thao là lĩnh vực đặc biệt quan trọng, không thể thiếu của lực lượng CAND nhằm tăng cường sức khỏe, thể lực, bản lĩnh và ý chí chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ".

Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình cũng chia sẻ tại hội nghị: “Đối với phong trào thể thao nói chung, những kết quả mà Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam đạt được đã góp phần nâng tầm sự cạnh tranh trong thể thao đỉnh cao. Mỗi vận động viên CAND đều mang về những tấm huy chương ở đấu trường khu vực và quốc tế.

Đối với thể thao quần chúng, các hoạt động như chạy, pickleball, marathon mang tính lan tỏa, góp phần tăng cường phong trào thể thao trong nhân dân, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và thúc đẩy tập luyện thể dục thể thao.

Đồng thời, Hiệp hội Thể thao CAND tạo hình ảnh chuyên nghiệp để các hiệp hội khác học hỏi về mô hình hoạt động khoa học, ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý”.

Tổng kết lại thành tích trong năm 2025, Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam đã có nhiều thành tựu nổi bật. Hiệp hội tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện thể thao có sức lan tỏa lớn mang tầm vóc quốc gia và quốc tế, với sự tham gia, hưởng ứng của đông đảo cán bộ, chiến sĩ, hội viên và Nhân dân.

Các giải thi đấu được tổ chức chuyên nghiệp, bài bản như Giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng; Giải bóng chuyền Công an, Cảnh sát quốc tế; Giải chạy - Hành trình theo chân Bác tại Nghệ An; Sports Festival tại Lâm Đồng; Giải PickleBall khu vực phía Bắc..

Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân (CAND) triển khai nhiều nhiệm vụ cho năm 2026 (Ảnh: BTC).

Hiệp hội đã đồng hành, hỗ trợ các VĐV tham gia 81 giải thể thao trong nước và quốc tế, đạt 620 huy chương (gồm 233 HCV, 165 HCB, 222 HCĐ). Đáng chú ý, xạ thủ Trịnh Xuân Vinh cùng nhiều gương mặt xuất sắc như Hoàng Linh Chi (bơi lội), Nguyễn Ngọc Trâm (karate), Ngần Ngọc Nghĩa (điền kinh) đã được Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam vinh danh tại hội nghị tổng kết.

Tại Đại hội thể thao cảnh sát và cứu hỏa thế giới 2025, Ngần Ngọc Nghĩa giành HCV nội dung 100m và 200m nam, còn Trịnh Thu Vinh giành HCV cá nhân 10m súng ngắn hỗn hợp nữ. Cả hai đều có tên trong danh sách tham dự kỳ SEA Games 33 sắp tới tại Thái Lan, tiếp tục được kỳ vọng giành HCV về cho đoàn thể thao Việt Nam.

Tại hội nghị, Tập đoàn T&T và Ngân hàng SHB đã nhận được bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an vì có nhiều đóng góp trong tổ chức Giải bóng đá công an, cảnh sát các nước ASEAN mở rộng năm 2025.

Ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group được trở thành Uỷ viên Ban chấp hành Hiệp hội Thể thao CAND.