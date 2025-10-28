HD Hyundai Electric đồng hành “thắp lửa” đam mê bóng đá cho giới trẻ Việt

​HD Hyundai Electric (CEO Kim Young-ki), tập đoàn giải pháp năng lượng và điện lực toàn cầu, đã hợp tác với K-League (Giải bóng đá chuyên nghiệp Hàn Quốc) để triển khai chiến dịch đóng góp xã hội (CSR) “HD Football Day x K-League” hướng đến thanh thiếu niên Việt Nam.

“HD Football Day x K League” khởi động với lớp học đầu tiên tại Hà Nội vào 25/10 (Ảnh: BTC).

Chương trình đầu tiên trong khuôn khổ chiến dịch khởi động vào ngày 25/10, với Lễ ra mắt và Lớp học bóng đá thiếu nhi diễn ra tại sân vận động của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ở Hà Nội. Sự kiện có sự tham gia của 100 em nhỏ từ 8 đến 10 tuổi tại khu vực Hà Nội.

Đặc biệt, HLV trưởng Đội tuyển Quốc gia Việt Nam Kim Sang-sik, HLV thủ môn Đội tuyển quốc gia Lee Woon-jae, cùng trung vệ đội tuyển quốc gia Bùi Tiến Dũng đã trực tiếp huấn luyện, mang đến cho các em một buổi trải nghiệm ý nghĩa và bổ ích.

Sự kiện có sự góp mặt của nhiều HLV và cầu thủ trụ cột của đội tuyển quốc gia Việt Nam (Ảnh: BTC).

Ngoài ra, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Nguyễn Xuân Vũ, cùng Giám đốc VietFootball Trần Huy Đức, cũng có mặt tại sự kiện để chung vui, góp phần tạo nên bầu không khí sôi nổi và gửi lời chúc mừng cho sự khởi đầu thành công của chiến dịch.

Ngày hội bóng đá có sự góp mặt của đại diện HD Hyundai Electric, K League và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) (Ảnh: BTC).

HD Hyundai Electric, tập đoàn hàng đầu toàn cầu về công nghệ thiết bị điện và giải pháp năng lượng, đã và đang triển khai các hoạt động đóng góp xã hội ý nghĩa, kết hợp giữa tiến bộ công nghệ và giá trị xã hội bền vững.

Chiến dịch lần này nhằm hướng tới Việt Nam - quốc gia có nhu cầu điện năng tăng trưởng nhanh với vai trò là đối tác trọng tâm. Đồng thời, HD Hyundai Electric, với tư cách là đối tác năng lượng chính thức của K League, mong muốn xây dựng lòng tin với cộng đồng địa phương thông qua bóng đá - ngôn ngữ chung mang sức mạnh gắn kết.

Với khẩu hiệu "Highlight Your Dream", mục tiêu của chiến dịch là tiếp thêm động lực và nuôi dưỡng ước mơ của trẻ em Việt Nam thông qua cầu nối là bóng đá và thúc đẩy sự gắn kết thực sự với cộng đồng địa phương.

Các cầu thủ nhí được tham gia các bài tập do HLV Kim Sang-sik trực tiếp chỉ đạo và huấn luyện (Ảnh: BTC).

Bên cạnh đó, vào tháng 9 vừa qua, HD Hyundai Electric đã thực hiện video quảng bá chiến dịch cùng HLV Kim Sang-sik. Video này sẽ được công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội tại Việt Nam trong thời gian tới.

Ông Kim Ju Yun, Phó Chủ tịch Cấp cao HD Hyundai Electric, chia sẻ: “HD Football Day x K-League không chỉ là một hoạt động CSR (Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp) đơn thuần, mà là một cam kết chân thành nhằm đồng hành và phát triển cùng xã hội Việt Nam. Chúng tôi mong muốn cổ vũ những ước mơ tươi sáng của trẻ em thông qua bóng đá, đồng thời nỗ lực không ngừng để cung cấp các giải pháp năng lượng chất lượng cao, thể hiện trách nhiệm của một doanh nghiệp điện lực hàng đầu”.

HD Hyundai Electric cam kết đồng hành và thắp lửa đam mê bóng đá thế hệ trẻ Việt qua chiến dịch (Ảnh: BTC).

Đại diện HD Hyundai Electric cho biết, sau chương trình khởi động lần này, doanh nghiệp có kế hoạch sẽ mở rộng quy mô chiến dịch đến nhiều thành phố vừa và nhỏ tại Việt Nam. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng đang xem xét kế hoạch mời những em nhỏ xuất sắc sang Hàn Quốc để tham quan và trải nghiệm môi trường tập luyện chuyên nghiệp của các câu lạc bộ K-League.