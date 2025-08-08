"Giải vô địch quốc gia là cơ sở để tuyển nữ Việt Nam đạt được thành công"

Chiều 8/8, Lễ công bố Nhà tài trợ chính và Bốc thăm xếp lịch thi đấu giải bóng đá nữ vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2025 đã diễn ra tại trụ sở VFF. Giải đấu năm nay có 6 đội tham dự gồm: Hà Nội, Phong Phú Hà Nam, TPHCM I, TPHCM II, Than Khoáng sản Việt Nam, Thái Nguyên T&T.

Lễ bốc thăm diễn ra vào chiều 8/8 (Ảnh: VFF).

Theo kết quả bốc thăm, ở lượt đầu tiên diễn ra vào ngày 4/9 tới, Thái Nguyên T&T gặp Than KSVN, TPHCM II đấu TPHCM I và Hà Nội so tài với Phong Phú Hà Nam.

Các đội thi đấu vòng tròn hai lượt (đi và về) tập trung tại địa phương đăng cai để tính điểm, xếp hạng từ thứ nhất đến thứ 6. Đội vô địch giải đấu sẽ đại diện Việt Nam tham dự AFC Champions League nữ 2026-27.

Lượt đi sẽ khởi tranh từ ngày 4/9 đến 21/9 năm nay. Lượt về diễn ra từ 26/9 đến 13/10 tại Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Phú - Tổng Thư ký VFF nhấn mạnh, với sự nỗ lực của VFF cùng quyết tâm của các CLB và sự đồng hành dài hạn, trách nhiệm của nhà tài trợ Thái Sơn Bắc, giải bóng đá nữ vô địch quốc gia từng bước nâng tầm chuyên nghiệp, cống hiến những trận đấu hấp dẫn.

Giải đấu sẽ khởi tranh vào ngày 4/9 (Ahhr: VFF).

“Giải đấu là cơ sở để các chuyên gia tuyển chọn nhân sự xuất sắc cho các đội tuyển nữ quốc gia, đặc biệt là đội tuyển nữ Việt Nam. Nhờ vậy, bóng đá nữ Việt Nam từng bước đạt được kết quả đáng ghi nhận.

Mới đây nhất, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã giành vé dự VCK Asian Cup nữ 2026 diễn ra tại Australia. Ngoài ra, đội tyển nữ Việt Nam cũng đứng hạng 37 trên bảng xếp hạng FIFA, đồng thời là hạng 6 châu Á”.

Tuyển nữ Việt Nam đang thi đấu thành công ở giải Đông Nam Á và vòng loại châu Á (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Năm nay cũng là năm thứ 14 liên tiếp, giải bóng đá nữ vô địch quốc gia nhận được sự đồng hành của Công ty TNHH Thương mại Thiết bị điện Thái Sơn Bắc trên cương vị là Nhà tài trợ chính.