Giải major của làng golf nữ Chevron Championship diễn ra hấp dẫn

The Chevron Championship là giải đấu thuộc hệ thống major (tương đương với tính chất các giải Grand Slam trong môn quần vợt), nên sức hút của giải đấu này rất lớn.

Lydia Ko quyết tâm giành thêm danh hiệu major (Ảnh: Getty).

Hầu hết tất cả những tay golf mạnh nhất của làng golf nữ thế giới hiện nay đều có mặt tại The Chevron Championship 2025. Đáng chú ý trong số này phải kể đến số một thế giới Nelly Korda (Mỹ), các cựu số một thế giới Ko Jin Young (Hàn Quốc), Lexi Thompson (Mỹ), tay golf người Mỹ gốc Việt Lilia Vu.

Trong số này, Nelly Korda là đương kim vô địch của giải đấu, đồng thời là golfer giành huy chương vàng (HCV) Olympic Tokyo 2020.

Tay golf gốc Việt Lilia Vu cũng được đánh giá cao tại giải năm nay (Ảnh: Getty).

Ngoài ra, giải đấu còn có sự xuất hiện của số hai thế giới, nhà vô địch Olympic Paris 2024 Lydia Ko (New Zealand), tay golf số một nước Pháp Celine Boutier, hay tài năng lớn người Australia Minjee Lee.

Về phía các golfer có quốc tịch Đông Nam Á và có gốc Đông Nam Á, có những cái tên Ariya Jutanugarn, Moriya Jutanugarn, Patty Tavatanakit (Thái Lan), Yuka Saso (người Nhật Bản gốc Philippines)…

The Chevron Championship 2025 diễn ra đến rạng sáng (28/4, theo giờ Việt Nam), trên cụm sân The Club at Carlton Woods, tại Woodlands (bang Texas, Mỹ).