Giải đấu tuyển chọn võ sĩ cho One Championship sắp được tổ chức

One Championship là một trong những hệ thống thi đấu võ thuật tổng hợp (MMA) hàng đầu châu Á hiện nay. Sắp tới, tại Việt Nam sẽ có một giải đấu mang tính tuyển chọn võ sĩ cho One Championship danh giá.

Road to One từng được tổ chức thành công ở nhiều quốc gia trên thế giới (Ảnh: H.B).

Giải đấu tuyển chọn này mang tên Road to One (đường đến One Championship), dự kiến sẽ được tổ chức từ đầu năm sau. Giải đấu này hứa hẹn sẽ mở ra cánh cửa cho các võ sĩ Việt Nam đến với One Championship.

Trước khi du nhập vào Việt Nam, Road to One đã được tổ chức thành công tại các quốc gia có công nghệ giải trí và võ thuật hàng đầu thế giới như Mỹ, Anh, Nhật Bản, Thái Lan, Singapore…

Dự kiến, trong giai đoạn đầu, các võ sĩ Việt Nam ở các môn gồm MMA, kick-boxing và muay sẽ tham gia tranh tài tại Road to One.

Thể thức thi đấu của Road to One tại Việt Nam sẽ theo tiêu chuẩn của hệ thống One Championship toàn cầu. Các võ sĩ sẽ thi đấu đối kháng để chọn ra người chiến thắng cuối cùng.

Người chiến thắng tại Road to One không chỉ giành được suất thi đấu chính thức tại One Championship, mà còn nhận được bản hợp đồng trị giá 100.000 USD (khoảng 2,43 tỷ đồng).