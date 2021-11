Giải bóng đá Nữ Cúp Quốc gia 2021 chuẩn bị về đích

Dân trí Được sự cho phép của các cơ quan quản lý cấp nhà nước cùng với sự nỗ lực của VFF, trận bán kết và chung kết của giải bóng đá Nữ Cúp Quốc gia 2021 sẽ diễn ra vào ngày 10/11 tới đây.

Giải bóng đá Nữ Cúp Quốc gia 2021 được khởi tranh vào tháng 5 và đã đi qua vòng bán kết. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giải đấu phải tạm dừng và ở thời điểm này dù còn nhiều khó khăn nhưng VFF vẫn quyết tâm, cố gắng để tổ chức trận tranh giải ba và trận chung kết của giải.

Những nỗ lực này nhằm duy trì kế hoạch tổ chức các giải bóng đá nữ QG, qua đó tạo điều kiện để các cầu thủ có cơ hội cọ xát và Ban huấn luyện có thể tiến hành công tác tuyển chọn cho đội tuyển, nhằm chuẩn bị cho Vòng chung kết AFC Asian Cup Nữ 2022 và hướng đến SEA Games 31 tại Việt Nam.

Trận đấu tranh hạng Ba sẽ là cuộc đọ sức đáng chú ý giữa Than Khoáng Sản Việt Nam (Than KSVN) và Phong Phú Hà Nam. Đây là 2 đội bóng có lối chơi tương đối phóng khoáng, đều đang ở giai đoạn chuyển giao lực lượng. Than KSVN được đánh giá nhỉnh hơn nhờ những Thu Xuân, Nguyễn Thị Vạn, Trúc Hương, Châu Thị Vang… đang có sự tiến bộ vượt bậc. HLV Nguyễn Minh Hải xây dựng lối chơi tấn công tốc độ, đẹp mắt và phối nhỏ ở đoạn ngắn.

Cái thiếu của đội bóng vùng mỏ chính là những ngôi sao lớn để giải quyết trận đấu. Trong khi đó, Phong Phú Hà Nam vẫn có trong đội hình một Nguyễn Thị Tuyết Dung luôn biết cách tỏa sáng đúng lúc và cô được xem là đầu tàu của đội bóng ở những thời điểm khó khăn. Điều này chắc chắn sẽ khiến Than KSVN phải dè chừng ngôi sao sinh năm 1992.

Trận chung kết sẽ là màn tái đấu giữa hai đội bóng nữ mạnh nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại là Hà Nội I Watabe và TPHCM I. Ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến nhiều kế hoạch tập luyện của 2 đội bị ảnh hưởng khá nhiều. Bằng những nỗ lực tuyệt vời, cô trò HLV Đoàn Kim Chi đã có mặt tại Hà Nội để dự hai giải đấu trong tháng 11 này.

Dù có những khó khăn nhưng TPHCM I vẫn là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch của giải đấu lần này. Hà Nội I Watabe cũng đặt quyết tâm rất cao để có được danh hiệu cúp Quốc gia lần này, đây sẽ là bước đệm tuyệt vời cho đội bóng Thủ đô trong tham vọng chấm dứt mạch vô địch giải nữ Quốc gia trong nhiều năm của TPHCM.

Lịch thi đấu chung kết bóng đá nữ Cúp QG 2021 ngày 10/11



13h30, tranh hạng Ba: Than KSVN - Phong Phú Hà Nam

15h30, Chung kết: Hà Nội I Watabe - TPHCM I

KM