Gần 100 VĐV dự giải vô địch trẻ Trượt băng tốc độ quốc gia năm 2021

Dân trí Liên đoàn Trượt băng Việt Nam tổ chức giải "Vô địch trẻ Trượt băng tốc độ quốc gia năm 2021".

Đây là chương trình nhằm phát triển phong trào trượt băng trong cả nước và thực hiện kế hoạch thi đấu năm 2021 để tìm ra các VĐV Trượt băng Tốc độ xuất sắc chuẩn bị cho việc xây dựng Đội tuyển Quốc gia và tham dự các giải đấu quốc tế.

Giải diễn ra trong ngày 25/4 tại sân băng Landmark 81, tầng B1, TTTM Vincom Center Landmark 81, 208 Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Giải năm nay quy tụ 60 VĐV xuất sắc nhất được tuyển chọn từ 250 VĐV tham dự giải Roller Sports Hà Nội mở rộng 2020 và vòng loại giải vô địch trẻ trượt băng tốc độ quốc gia 2021.

Các VĐV tham dự đến từ các tỉnh, thành: Hà Nội, TP.HCM, Bình Phước, Bạc Liêu. Thông qua giải, Liên đoàn trượt băng Việt Nam sẽ tuyển chọn những VĐV có thành tích, bổ sung vào lực lượng năng khiếu, chuẩn bị cho những giải đấu trong tương lai.

Giải có các nội dung gồm 10 cấp độ: Senior Nam; Junior A nữ, Junior B nữ, Junior C Nữ; Junior A Nam, Junior B Nam, Junior C Nam; Novice A Nam/Nữ, Novice B Nam/Nữ, Novice C Nam/Nữ. BTC áp dụng luật thi đấu của Liên đoàn Trượt băng Thế giới.

VĐV đạt thành tích được nhận huy chương, giấy chứng nhận và hiện vật của nhà tài trợ là công ty TNHH Thể thao Hồng Quân (GOX), với tổng trị giá giải thưởng lên đến gần 100 triệu đồng.

Ông Kiều Huỳnh Sơn, Phó Chủ tịch Liên đoàn Trượt băng và Roller cho biết: "Giải đấu diễn ra với mong muốn tuyển chọn VĐV xuất sắc cho đội tuyển quốc gia, để đào tạo huấn luyện đại diện Việt Nam thi đấu các giải quốc tế, đồng thời xây dựng phong trào, phát triển cộng đồng, tạo ra sân chơi lành mạnh bổ ích cho các VĐV".

Tham dự cuộc thi, VĐV nhí Bảo Quý Phương (7 tuổi) chia sẻ: "Con thấy các anh, chị VĐV tham gia môn này rất hay, nên xin ba mẹ cho tập luyện. Dù chỉ mới tập trượt băng tốc độ được vài tháng, nhưng do đã tham gia môn roller sports (patin) từ trước, con cũng không thấy bỡ ngỡ nhiều lắm. Nhiều lúc tập luyện bị té rất đau, nhưng con không khóc, tiếp tục đứng dậy luyện tập".

Trong khi đó, phụ huynh Văn Thị Bích Thủy cho hay: "Tôi cảm thấy cuộc thi này rất hay, vừa tạo cho các bé sân chơi sau những giờ học căng thẳng, vừa là cơ hội để các con có thể giao lưu, học hỏi, tích lũy thêm các kỹ năng khi tham gia môn trượt băng tốc độ".

Thời gian qua, Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam đã phối hợp tổ chức thành công các giải vô địch Trượt băng tốc độ, Trượt băng nghệ thuật, thu hút đông đảo VĐV tham dự.

Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam cũng tăng cường mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các tổ chức thể thao quốc tế và châu lục. Liên đoàn Trượt băng thế giới (ISU) đã công nhận Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam là thành viên lâm thời ở 2 nội dung Trượt băng nghệ thuật và Trượt băng tốc độ. Việc gia nhập vào ISU là cơ hội để các VĐV của Việt Nam có mặt ở các đấu trường lớn…

