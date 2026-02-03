FIFA muốn gỡ lệnh cấm với bóng đá Nga

Hồi tháng 2/2022, FIFA và UEFA ra tuyên bố chung về việc loại đội tuyển Nga khỏi World Cup 2022, đồng thời đình chỉ các đội bóng nước này khỏi mọi giải đấu bóng đá quốc tế “cho đến khi có thông báo mới”.

Chủ tịch FIFA, Infantino, muốn gỡ lệnh cấm cho bóng đá Nga (Ảnh: Getty).

Cuối tuần qua, trong chuyến có mặt tại London nhân dịp Women’s Champions Cup, ông Infantino chia sẻ với Sky Sports rằng, trong bối cảnh hiện tại, việc dỡ bỏ lệnh cấm với bóng đá Nga nên được xem xét trước tiên ở các cấp độ trẻ.

Ông Infantino cho biết: “Chúng ta phải xem xét việc cho bóng đá Nga trở lại thi đấu quốc tế. Chắc chắn là như vậy. Lệnh cấm này không đạt được điều gì. Việc để các bé trai và bé gái của Nga được thi đấu bóng đá tại những nơi khác ở châu Âu có thể mang lại tác động tích cực. Đây là điều chúng ta cần làm, ít nhất là ở các giải trẻ”.

Trước đó, vào năm 2023, UEFA từng nới lỏng chính sách khi cho phép các đội U17 của Nga được tham dự các giải đấu quốc tế. Tuy nhiên, quyết định này nhanh chóng bị rút lại sau làn sóng phản đối mạnh mẽ từ nhiều liên đoàn thành viên.

Ông Infantino không ít lần thể hiện quan điểm ủng hộ việc đưa Nga trở lại với bóng đá quốc tế. Tại Đại hội UEFA hồi tháng 4 năm ngoái, Chủ tịch FIFA từng phát biểu rằng ông mong muốn bóng đá Nga được tái hòa nhập “vào bức tranh bóng đá thế giới”, bởi điều đó “đồng nghĩa với việc mọi vấn đề đã được giải quyết”.

Đội tuyển Nga vẫn thi đấu giao hữu trong thời gian qua (Ảnh: Getty).

Theo kế hoạch, Ủy ban điều hành UEFA sẽ nhóm họp vào cuối tháng này. Đây là cơ quan có thẩm quyền quyết định và giám sát khả năng bóng đá Nga quay trở lại các giải đấu do UEFA tổ chức.

Dù bị đình chỉ khỏi các giải chính thức nhưng bóng đá Nga vẫn duy trì hoạt động thông qua các trận giao hữu quốc tế trong thời gian qua.

Ngoài ra, vào ngày 17/12, Hội đồng FIFA đã công bố kế hoạch tổ chức một lễ hội bóng đá U15 mới, với giải dành cho nam được tổ chức vào năm 2026 và giải dành cho nữ dự kiến diễn ra vào năm 2027. Thông cáo báo chí xác nhận các quyết định của Hội đồng FIFA nhấn mạnh rằng những sự kiện này sẽ “mở cửa cho toàn bộ 211 liên đoàn thành viên của FIFA”.