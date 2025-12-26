Dược phẩm Hoa Linh đồng hành, lan tỏa tinh thần thể thao Việt Nam

Hoạt động không chỉ góp phần tiếp sức tinh thần cho các vận động viên mà còn thể hiện rõ trách nhiệm xã hội và cam kết lâu dài của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng những giá trị tích cực mà thể thao mang lại cho cộng đồng.

Dược phẩm Hoa Linh trao tặng quà tổng trị giá 500 triệu đồng trong gala “Tinh thần Việt Nam -SEA Games 33” (Ảnh: BTC).

Thể thao Việt Nam: Niềm tự hào từ ý chí và khát vọng vươn lên

Đoàn Thể thao Việt Nam khép lại SEA Games 33 với nhiều dấu ấn, thể hiện qua thành tích thi đấu ấn tượng cùng tinh thần quả cảm, bản lĩnh của các vận động viên, qua đó khẳng định vị thế của thể thao Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á.

Điểm nhấn giàu cảm xúc của kỳ đại hội là chiến thắng của U22 Việt Nam ở môn bóng đá nam, khi đội tuyển lội ngược dòng đánh bại chủ nhà Thái Lan để giành Huy chương Vàng, trở thành biểu tượng cho ý chí kiên cường và khát vọng vươn lên của thể thao nước nhà.

Chương trình giao lưu cùng những ngôi sao của thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 (Ảnh: BTC).

Tái hiện trọn vẹn những dấu ấn đó, gala “Tinh thần Việt Nam - SEA Games 33” mang đến cái nhìn toàn cảnh về hành trình thi đấu của các vận động viên Việt Nam, từ những khoảnh khắc căng thẳng trên sân đấu đến các câu chuyện phía sau ánh hào quang.

Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam và Usports phối hợp tổ chức, với sự đồng hành của Dược phẩm Hoa Linh.

Dược phẩm Hoa Linh đồng hành, lan tỏa tinh thần thể thao

Với hơn hai thập kỷ gắn bó cùng sự nghiệp chăm sóc sức khỏe người Việt, Dược phẩm Hoa Linh trân trọng và theo đuổi những giá trị bền vững như ý chí, nghị lực, sự kiên trì và tinh thần vượt lên chính mình. Đây cũng chính là những phẩm chất được thể hiện rõ nét trong hành trình thi đấu của các vận động viên Việt Nam tại SEA Games 33.

Việc đồng hành cùng chương trình “Tinh thần Việt Nam - SEA Games 33” không chỉ là niềm vinh dự, mà còn là một phần trong định hướng trách nhiệm xã hội xuyên suốt của doanh nghiệp. Thông qua các hoạt động gắn với thể thao và cộng đồng, Dược phẩm Hoa Linh mong muốn góp phần lan tỏa những giá trị tích cực, nâng cao thể chất, tinh thần và chất lượng cuộc sống của người Việt.

Đại diện Công ty Cổ phần Dược Phẩm Hoa Linh trao thưởng cho Đoàn thể thao Việt Nam (Ảnh: BTC).

Chia sẻ về ý nghĩa của sự đồng hành này, bà Nguyễn Thị Thùy Dung, Giám đốc Marketing, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoa Linh cho biết: “Tinh thần Việt Nam với ý chí bền bỉ và khát vọng vươn lên chính là nguồn cảm hứng để doanh nghiệp kiên định theo đuổi chiến lược đồng hành lâu dài cùng thể thao nước nhà. Thông qua các hoạt động thiết thực và bền vững, Dược phẩm Hoa Linh mong muốn góp phần chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đồng thời lan tỏa những giá trị tích cực tới xã hội”.

Trong năm 2025, các hoạt động đồng hành cùng thể thao của Dược phẩm Hoa Linh cũng được triển khai chuyên nghiệp và định hướng dài hạn. Tiêu biểu, nhãn hàng Dạ Hương trở thành nhà đồng hành chính của Giải Pickleball VTV Cup 2025 với thông điệp “Hạnh phúc hơn mỗi ngày”, giải đấu có quy mô, chất lượng chuyên môn hàng đầu được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV.

Sự kiện quy tụ hàng trăm vận động viên trên cả nước, với tổng giá trị giải thưởng lên tới 500 triệu đồng, góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao và lối sống năng động trong cộng đồng.

Dạ Hương là nhà đồng hành chính của Giải Pickleball VTV Cup 2025 (Ảnh: BTC).

Mở rộng tác động xã hội, Dạ Hương tiếp tục đồng hành cùng Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh mở rộng 2025 - Cúp VTV5, tổ chức tại huyện Bình Liêu, hướng tới tôn vinh bản sắc văn hóa, thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ vùng cao.

Thông qua việc đồng hành cùng chương trình “Tinh thần Việt Nam - SEA Games 33” và nhiều hoạt động cộng đồng khác, Dược phẩm Hoa Linh tiếp tục khẳng định vai trò của một doanh nghiệp trách nhiệm, sẵn sàng đầu tư và hỗ trợ cho sự phát triển của thể thao Việt Nam bằng chiến lược lâu dài và bền vững.

Trước đó, nhãn hàng Dạ Hương của Dược phẩm Hoa Linh cũng ghi dấu ấn tại Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2024 khi trao phần quà trị giá 500 USD cho danh hiệu Hoa khôi bóng chuyền, tôn vinh vẻ đẹp và bản lĩnh của các nữ vận động viên.

Dạ Hương đồng hành cùng Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2024 (Ảnh: BTC).

Song song với các giải đấu chuyên nghiệp, Dược phẩm Hoa Linh còn chú trọng phát triển thể thao học đường. Theo đó, nhãn hàng Nguyên Vương là đơn vị tài trợ, đồng hành cùng 400 cầu thủ sinh viên tại trận chung kết Giải bóng đá Sinh viên toàn quốc (SV CUP) 2023 diễn ra tại Đà Nẵng. Hoạt động này góp phần nuôi dưỡng tinh thần thể thao lành mạnh, khuyến khích lối sống năng động trong cộng đồng sinh viên.