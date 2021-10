Đội tuyển Việt Nam cần làm gì để hạ gục tuyển Trung Quốc?

Dân trí Đội tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội vàng để làm nên lịch sử trước tuyển Trung Quốc. Đoàn quân của HLV Park Hang Seo cần làm gì để vượt qua đối thủ này?

* Trận đấu giữa đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Việt Nam ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 sẽ diễn ra vào lúc 00h00 ngày 8/10 ở sân Sharjah.

Đội tuyển Trung Quốc toàn thắng trong cả 6 trận đối đầu với đội tuyển Việt Nam trong lịch sử. Họ cũng đang có thứ hạng cao hơn đội bóng của HLV Park Hang Seo tới 20 bậc trên bảng xếp hạng FIFA.

Đội tuyển Trung Quốc được đánh giá cao hơn nhưng không quá tầm với đội tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, trước thềm trận đấu quyết định của hai đội vào đêm nay, những con số ấy không có bất kỳ ý nghĩa nào. Bởi lẽ, lần cuối cùng đội tuyển Việt Nam vào năm 2012. Chín năm qua đi, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Đó là khoảng cách của một thế hệ cầu thủ.

Bóng đá Việt Nam đã có sự trỗi dậy mạnh mẽ trong những năm qua với thế hệ vàng của HLV Park Hang Seo. Giờ đây, ngay cả khi đối diện với những đối thủ mạnh, chúng ta cũng bước vào với tâm thế hoàn toàn khác.

Nhưng nói vậy không có nghĩa rằng đội tuyển Việt Nam được quyền đánh giá thấp đội tuyển Trung Quốc. Bởi lẽ, nếu xét một cách công bằng, các vị trí của đội bóng này vẫn nhỉnh hơn đội bóng của HLV Park Hang Seo một chút.

Tuy nhiên, bóng đá là trò chơi của tập thể. Nếu xét về khía cạnh này, chúng ta lại có phần nhỉnh hơn.

Như tờ Sina từng bình luận: "Chiến thắng sẽ dành cho đội bóng biết sử dụng điểm mạnh của mình để khai thác điểm yếu của đối thủ". Chính vì lẽ đó, việc hiểu được điểm yếu của đội tuyển Trung Quốc có ý nghĩa quan trọng với đội tuyển Việt Nam.

Đầu tiên, đó chính là vấn đề tuổi tác. Thống kê chỉ ra rằng 18 cầu thủ Trung Quốc lúc này trên 30 tuổi. Nếu xét riêng đội hình chính, có tới 8/11 gương mặt đã bước sang tuổi băm (sinh năm 1991 trở về trước). Đội tuyển Trung Quốc cũng là đội bóng có độ tuổi trung bình cao nhất trong số 12 đội, lên tới 29,7 tuổi.

Cầu thủ ít tuổi nhất trong đội hình chính của Trung Quốc là Jiang Guangtai cũng bước sang tuổi 28.

Việc có độ tuổi trung bình cao là bất lợi của đội tuyển Trung Quốc

Việc sở hữu đội hình luống tuổi như vậy mang tới bất lợi lớn của đoàn quân HLV Li Tie. Nên nhớ, độ tuổi trung bình của đội tuyển Việt Nam chỉ là 25,5. Với sự chênh lệch như vậy, đội bóng của chúng ta sẽ có lợi thế ở thời điểm cuối trận, khi đối thủ thấm mệt. Minh chứng rõ nhất là ở hai trận gặp Nhật Bản và Australia, khi cần tăng tốc ở thời điểm cuối trận thì đội tuyển Trung Quốc lại hụt hơi.

Đây rõ ràng là gợi ý tốt cho đội tuyển Việt Nam về thời điểm tăng tốc trong trận đấu. Thời gian 25 phút cuối trận có thể là thời điểm vàng để đoàn quân HLV Park Hang Seo thực hiện bước ngoặt.

Bên cạnh đó, một điểm yếu chí tử trong đội hình của đội tuyển Trung Quốc là cặp tiền vệ trung tâm Wu Xi và Jin Jingdao. Khả năng thu hồi và phát triển bóng của họ chưa bao giờ được đánh giá cao. Điều đó khiến cho đội bóng này bị động toàn tập trước hai đối thủ Australia và Nhật Bản.

Đội tuyển Việt Nam không mạnh bằng hai đối thủ của Trung Quốc nhưng cũng sở hữu những cầu thủ điều phối tốt như Xuân Trường hay Quang Hải. Bởi lẽ đó, chúng ta không nhất thiết phải dồn đội hình về quá sâu như trước Australia hay Saudi Arabia. Thay vào đó, đội bóng có thể hướng tới sự chủ động hơn.

Chủ động ở đây không nhất thiết là phải dồn lên tấn công bằng mọi giá, mà duy trì được thế chủ động. Điều đó có thể giảm tải sức ép cho hàng thủ, mà còn giúp đội tuyển Việt Nam có thể triển khai tấn công tốt.

Chuyên gia Jernej Kamensek cũng có nhận định như vậy: "Tôi mong rằng trước Trung Quốc, Việt Nam không phòng ngự cực đoan. Hy vọng các cầu thủ sẽ đẩy cao đội hình hơn, chơi tổ chức hơn và tập trung hơn. Khi bóng được luân chuyển với tốc độ cao cùng với đó là khả năng dứt điểm đạt hiệu quả tốt, tôi tin Việt Nam sẽ có cơ hội".

Hàng thủ của đội tuyển Trung Quốc gồm khá nhiều cầu thủ cao to. Điểm mạnh của họ là khả năng tranh chấp và không chiến nhưng ở chiều ngược lại, họ tỏ ra thiếu linh hoạt trong khâu phòng ngự. Chứng kiến trận đấu với đội tuyển Nhật Bản có thể thấy rằng ngay cả đội bóng của HLV Li Tie chủ trương chơi phòng ngự với số đông thì họ vẫn gặp nhiều khó khăn trước lối chơi tốc độ của đối thủ.

Hàng tiền vệ của đội tuyển Trung Quốc thu hồi và phát triển bóng không quá tốt.

Đội tuyển Việt Nam có khá nhiều cầu thủ tốc độ như Văn Toàn, Công Phượng, Phan Văn Đức. Họ có thể là nhân tố tiềm ẩn yếu tố bất ngờ trước hàng thủ cao to của đội bóng ở đất nước tỷ dân.

Tuy nhiên, thể hình cao to lại là lợi thế của đội tuyển Trung Quốc trong những tình huống bóng bổng và bóng chết. Họ sở hữu nhiều cầu thủ cao to trên hàng công như Ai Kesen (1,80 mét), A Lan (1,84 mét), Zhang Yuning (1,85 mét), Guo Tianyu (1,92 mét). Với chiều cao này, Trung Quốc không tạo được lợi thế nếu so với Australia hay Nhật Bản nhưng nó sẽ vũ khí lợi hại khi đối đầu với đội tuyển Việt Nam. Hàng thủ của đội tuyển Việt Nam không có chiều cao tốt. Người có chiều cao tốt nhất là Bùi Hoàng Việt Anh chỉ cao 1,82 mét. Bộ ba trung vệ Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Thành Chung chỉ trên dưới 1,8 mét.

Chính vì lẽ đó, việc tập luyện những bài toán chống bóng bổng và bóng chết gần như là yêu cầu bắt buộc với đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Trung Quốc không giỏi trong việc dàn xếp, triển khai tấn công. Vì lẽ đó, nhiều khả năng họ sẽ câu rất nhiều bóng bổng vào vòng cấm trong thế bế tắc.

Trước đối thủ không quá tầm, việc hiểu được đối thủ và biết mình biết người sẽ là yếu tố then chốt giúp đội tuyển Việt Nam hướng tới chiến thắng.

H.Long