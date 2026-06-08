Đội tuyển trẻ Việt Nam vô địch giải golf Junior Alliance Cup 2026

Bước vào ngày thi đấu cuối cùng, tuyển Việt Nam nắm lợi thế lớn khi dẫn trước 11-1 sau hai lượt trận Four-ball và Foursomes. Với khoảng cách 10 điểm, đội chủ nhà chỉ cần thêm 1,5 điểm ở 12 trận Singles Match để chính thức giành chiến thắng.

Nhiệm vụ ấy nhanh chóng được các tuyển thủ trẻ Việt Nam hoàn thành. Bùi Tố Uyên là người mở điểm trong ngày thi đấu quyết định với chiến thắng 4-3 trước Zara Emelyn. Dù Singapore ngay sau đó có màn đáp trả bằng chiến thắng 3-2 của Avelyn Tan trước Đoàn Đan Thanh, nhưng lợi thế vẫn hoàn toàn thuộc về đội chủ nhà.

Đội tuyển trẻ Việt Nam vô địch Junior Alliance Cup 2026 (Ảnh: Thảo Anh).

Khoảnh khắc đăng quang đến khi Lê Chúc An giành chiến thắng áp đảo 7-6 trước Chloe Ng. Kết quả này giúp tuyển Việt Nam nâng tổng tỷ số lên 13-2, qua đó chính thức giành chức vô địch bất chấp kết quả của các trận đấu còn lại.

Sau khi cục diện được định đoạt, các vận động viên hai đội vẫn tiếp tục cống hiến những màn so tài hấp dẫn đến những hố đấu cuối cùng. Đội tuyển Việt Nam giành thêm các chiến thắng của Nguyễn Bảo Châu, Nguyễn Viết Gia Hân, Thân Bảo Nghi, Lưu Minh Đức, Nguyễn Bảo Phát, Nguyễn Văn Hoà, Phạm Thế Nam và Nguyễn Quốc Bảo Huy. Trong khi đó, đội tuyển Singapore có thêm một điểm nhờ chiến thắng 2-1 của Umar Elffy trước Phạm Minh Hải.

Khép lại giải đấu, tuyển trẻ Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 21-3, qua đó trở thành nhà vô địch đầu tiên của Viet - Sing Junior Alliance Cup.

Không chỉ là một giải đấu đối kháng quốc tế dành cho các golfer trẻ, Viet - Sing Junior Alliance Cup 2026 còn là cầu nối thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường tình hữu nghị và tạo thêm cơ hội cọ xát cho thế hệ vận động viên kế cận của hai quốc gia.

Những màn trình diễn chuyên môn chất lượng, tinh thần thi đấu fair-play cùng những trải nghiệm đáng nhớ đã góp phần tạo nên một mùa giải đầu tiên thành công và giàu cảm xúc.