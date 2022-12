Đội tuyển Malaysia lo sợ một điều khi làm khách ở Việt Nam

Đội tuyển Malaysia đã sang Hà Nội để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam ở lượt trận thứ ba bảng B AFF Cup 2022. Ngày hôm qua, toàn đội Malaysia đã tập kín để đảm bảo giữ bí mật về chiến thuật.

Đội tuyển Malaysia có thể gặp khó vì thời tiết lạnh ở Hà Nội (ảnh: FAM).

Tuy nhiên, theo tờ New Straits Times, thời tiết lạnh giá (chỉ 16 độ C) ở Hà Nội là thách thức không nhỏ với đội tuyển Malaysia. Tờ báo này bình luận: "Nhiệt độ ở Hà Nội chỉ khoảng 16 độ C và có rất nhiều gió. Điều này là thách thức không nhỏ với đội tuyển Malaysia ở trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam.

Phần lớn các cầu thủ trong đội hình Malaysia không quen thi đấu dưới điều kiện như vậy. Họ thường thi đấu với nhiệt độ 25-26 độ C ở trong nước. Việc thay đổi thời tiết đột ngột khiến cho các cầu thủ Malaysia khó thích nghi. Vấn đề này được thấy rõ khi Malaysia thi đấu chật vật trong điều kiện nắng nóng trước Myanmar ở Yangon.

Lợi thế của đội tuyển Việt Nam ở chỗ, họ đã quen với việc thi đấu trong điều kiện thời tiết lạnh giá. Còn nhớ, đội tuyển Malaysia từng thất bại với tỷ số 0-1 ở Mỹ Đình trong trận chung kết AFF Cup 2018 và mất chức vô địch vào tay đối thủ".

Đội tuyển Việt Nam chiếm ưu thế về đối đầu trước Malaysia những năm qua (ảnh: Tiến Tuấn).

Đội tuyển Malaysia đang tạm đứng đầu bảng B với 6 điểm sau hai chiến thắng trước Myanmar và Brunei. Họ ghi được 6 bàn và chưa thủng lưới bàn nào. Do đó, trận đấu ở sân Mỹ Đình vào ngày 27/12 sẽ quyết định trực tiếp tới ngôi đầu bảng.

Trong thời gian qua, đội tuyển Malaysia có sự tiến bộ đáng ghi nhận dưới thời HLV Kim Pan Gon. Họ đã giành vé tham dự Asian Cup 2023 và vượt qua đội tuyển Thái Lan ở King's Cup. Do đó, đội tuyển Việt Nam không thể coi thường đối thủ này.

Những năm qua, đội tuyển Việt Nam thường thắng thế trước Malaysia. Chúng ta không thua đối thủ này trong 7 trận liên tiếp (từ năm 2014). Trong đó, "Những chiến binh sao vàng" giành chiến thắng trong 6 trận đấu.