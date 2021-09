Đối thủ của tuyển Việt Nam chạy đà ấn tượng bằng chiến thắng "hủy diệt"

Dân trí Đội tuyển Oman, đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở lượt đấu vào tháng 10 ở vòng loại World Cup 2022, đã thi đấu ấn tượng khi vùi dập Nepal với tỷ số 7-2.

Để chuẩn bị cho trận đấu với Australia và Việt Nam ở loạt trận vòng loại World Cup 2022 vào tháng 10, đội tuyển Oman đã tập trung từ khá sớm. Vào đêm qua, họ đã có trận giao hữu với Nepal tại Qatar.

Oman (áo đỏ) đè bẹp Nepal với tỷ số 7-2.

Trước đối thủ thua kém về nhiều mặt, đoàn quân của HLV Branko Ivankovic đã thể hiện sức mạnh khủng khiếp khi giành chiến thắng với tỷ số 7-2.

Ngay ở phút thứ 9, Oman đã có bàn thắng bàn thắng mở tỷ số do công của Fahmy Said. Sau đó tới phút 21, Mohsen Johar đã nâng tỷ số lên 2-0 cho đại diện Tây Á. Cuối hiệp 1, Nepal đã có bàn gỡ 1-2 do công của Ananta Tamang.

Tuy nhiên, sang hiệp 2, Oman đã thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác. Ngay trong 3 phút đầu tiên hiệp đấu này, họ đã có hai bàn thắng do công của Mohsen Johar và Mohsen Al Ghassani.

Tiếp đà hưng phấn, Oman đã có thêm 3 bàn thắng của Abdulaziz Al Muqbali (phút 60, 65) và Jamil Al Yahmadi (phút 76) để vượt lên dẫn trước 7-1.

Cũng như hiệp 1, Nepal có được bàn thắng an ủi ở những phút cuối trận đấu. Chung cuộc, Oman đã giành chiến thắng với tỷ số 7-2.

Đội tuyển Oman đang tập trung cải thiện hàng công trước các trận đấu gặp Australia và Việt Nam.

Thực tế, đối thủ Nepal quá yếu để có thể kiểm chứng sức mạnh thực sự của Oman. Tuy nhiên, có thể thấy qua trận đấu này (cộng thêm hai trận gặp Nhật Bản và Saudi Arabia), có thể thấy Oman thi đấu thiên về thể lực.

Những cầu thủ tuyến trên của đội bóng này rất nhanh, mạnh. Cũng như nhiều đội bóng Tây Á khác, Oman chơi bóng ngắn và mạnh ở khả năng tấn công biên.

Đội tuyển Oman bắt đầu sang Qatar tập huấn chuẩn bị cho hai trận đấu với Australia (vào ngày 7/10) và đội tuyển Việt Nam (12/10) kể từ ngày 20/9. Trước đó, họ đã tập luyện ở quê nhà từ ngày 10/9.

Đáng chú ý, trong đợt tập trung này, HLV Branko Ivankovic đã triệu tập tới 6 tiền đạo. Điều đó cho thấy ông đang muốn chăm chút cho hàng công. Trong hai trận gặp Nhật Bản và Saudi Arabia, họ mới ghi 1 bàn vào lưới đối thủ.

Việc ghi 7 bàn vào lưới Nepal giúp cho Oman tạm bớt mối lo trên hàng công. Tuy nhiên, họ vẫn đang tìm kiếm những phương án tấn công mới trong thời gian tới.

