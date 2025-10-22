Đội bóng làng chài 800 người viết nên câu chuyện cổ tích ở Thụy Điển

Đội bóng khiêm tốn Mjallby IF đến từ ngôi làng chài nhỏ bên bờ biển Baltic đã viết nên một trong những câu chuyện cổ tích kỳ diệu nhất của bóng đá châu Âu khi chính thức lên ngôi vô địch giải vô địch quốc gia Thụy Điển (Allsvenskan) vào ngày 21/10.

Chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục trước IFK Gothenburg giúp Mjallby tạo ra khoảng cách 11 điểm không thể san lấp khi giải đấu chỉ còn ba vòng, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ giành được một danh hiệu lớn.

Thành tích phi thường này nhanh chóng được so sánh với chiến tích vô địch Ngoại hạng Anh của Leicester City năm 2016 – một minh chứng cho sức mạnh của ý chí và tinh thần tập thể.

Hành trình kỳ diệu của đội bóng làng chài

Các cầu thủ của Mjallby AIF ăn mừng ngôi vô địch sớm tại giải vô địch bóng đá Thụy Điển (Allsvenskan) vào rạng sáng 21/10 (Ảnh: Getty).

Mjallby IF có trụ sở tại bờ biển phía nam Thụy Điển, nổi bật với đội hình chủ yếu gồm các cầu thủ sinh ra tại địa phương. Họ thi đấu trên sân nhà Strandvallen, sân vận động có sức chứa 6.000 chỗ ngồi tại ngôi làng Hallevik gần đó, nơi chỉ có khoảng 800 cư dân. Ngân sách hoạt động của câu lạc bộ cũng khiêm tốn hơn rất nhiều so với các “ông lớn” của bóng đá Thụy Điển.

Tiền đạo Jacob Bergstrom, người ghi một trong hai bàn thắng quyết định, không giấu nổi sự xúc động: “Đây là điều tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ xảy ra trong đời mình. Tôi vô cùng biết ơn khi được là một phần của tập thể này. Chúng tôi đã chứng minh rằng sức mạnh tập thể có thể đưa bạn đi xa đến khó tin”.

Chỉ chín năm trước, Mjallby đứng trước nguy cơ rớt xuống giải hạng tư Thụy Điển. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của doanh nhân địa phương Magnus Emeus, người trở thành chủ tịch vào năm 2015, câu lạc bộ đã có những quyết định chiến lược đúng đắn, liên tiếp thăng hạng vào các năm 2018 và 2019, đặt nền móng cho thành công vang dội ngày hôm nay.

Kỷ lục ấn tượng và bước tiến ra châu Âu

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Anders Torstensson, một hiệu trưởng nhà trường, Mjallby đã có một mùa giải gần như hoàn hảo. Họ chỉ để thua một trận duy nhất và giành 66 điểm – chỉ kém một điểm so với tổng điểm kỷ lục của Malmo FF trong lịch sử 101 năm của Allsvenskan. Đặc biệt, hàng thủ của Mjallby chỉ để thủng lưới 17 bàn sau 27 trận, một con số ấn tượng.

Thành công này không chỉ mang lại danh hiệu mà còn mở ra cánh cửa đến đấu trường châu Âu cho Mjallby. Mùa giải tới, họ sẽ lần đầu tiên tham dự vòng loại UEFA Champions League, một cột mốc lịch sử đối với câu lạc bộ.

Cổ động viên của Mjallby ăn mừng danh hiệu vô địch của đội nhà (Ảnh: Getty).

Trận đấu tại Gothenburg đã chứng kiến những khoảnh khắc đầy cảm xúc. Một số cổ động viên Mjallby không kìm được sự phấn khích, trèo ra khỏi khán đài để chuẩn bị ăn mừng sớm, nhưng đã quay lại chỗ ngồi sau lời kêu gọi của các cầu thủ. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, cả đội bóng, ban huấn luyện và nhân viên vỡ òa trong niềm vui, chạy về phía khán đài của những người hâm mộ áo vàng - đen để chia sẻ khoảnh khắc lịch sử.

Được thành lập vào năm 1939, Mjallby thường xuyên thi đấu ở các hạng đấu thấp hơn. Sân nhà Strandvallen của họ, nằm trong ngôi làng Hällevik yên bình bên bờ biển Baltic – nơi đánh bắt cá là nguồn sinh kế chính – đã chứng kiến một hành trình đáng kinh ngạc.

Bên cạnh HLV Torstensson, trợ lý Karl Marius Aksum, người có bằng Tiến sĩ về Nhận thức thị giác trong bóng đá đỉnh cao và chưa từng huấn luyện ở cấp độ cao trước khi gia nhập Mjallby, cũng đóng góp không nhỏ vào thành công này.

Trong đội hình Mjallby, có những cái tên nổi bật như Axel Noren, người vừa được triệu tập lần đầu tiên vào đội tuyển quốc gia Thụy Điển, và hậu vệ Abdullah Iqbal, đội trưởng đội tuyển Pakistan.