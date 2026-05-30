Đội bóng của Công Phượng thăng hạng lên V-League

Trận đấu giữa CLB Đồng Nai và CLB Long An diễn ra với ưu thế nghiêng về phía đội chủ nhà. Dù vậy, mãi đến đầu hiệp hai, CLB Đồng Nai mới tìm được bàn thắng mở tỷ số.

Alex Sandro đá phạt đền thành công, giúp Đồng Nai mở tỷ số (Ảnh: Đồng Nai FC).

Phút 50, sau pha đá phạt góc của Công Phượng, bóng chạm tay một hậu vệ Long An, trọng tài cho đội chủ nhà được hưởng phạt đền.

Từ chấm 11m, ngoại binh Alex Sandro thực hiện thành công, ghi bàn giúp cho Đồng Nai dẫn trước 1-0.

Đến phút 63, cách biệt được nhân đôi cho Công Phượng và các đồng đội. Trong tình huống này, lại là Công Phượng đá phạt góc, trước khi người đồng đội rất quen thuộc với anh là Xuân Trường đánh đầu chính xác, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho CLB Đồng Nai.

Công Phượng là người hùng của đội chủ nhà trong trận đấu này (Ảnh: Đồng Nai FC).

Chưa dừng lại tại đây, phút 66, Công Phượng trực tiếp dứt điểm ghi bàn, ấn định chiến thắng 3-0 cho Đồng Nai trước Long An.

Chiến thắng này giúp cho đội bóng miền Đông Nam Bộ vô địch giải bóng đá hạng nhất 2025-2026, họ giành quyền thăng hạng lên V-League 2026-2027.

CLB Đồng Nai hiện có 50 điểm, hơn đội nhì bảng Bắc Ninh 5 điểm, trong khi giải chỉ còn một vòng đấu nữa là kết thúc. Các đối thủ đã không còn có thể bắt kịp ngôi đầu của CLB Đồng Nai.