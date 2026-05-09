Djokovic bị loại ngay trận mở màn Rome Masters 2026

Dino Prizmic đã tạo nên cú sốc lớn nhất sự nghiệp tại Rome Masters tối 8/5 khi tay vợt trẻ người Croatia ngược dòng đánh bại Novak Djokovic 2-6, 6-2, 6-4 để giành vé vào vòng ba. Đây cũng là lần đầu tiên nhà vô địch 6 lần người Serbia bị loại ngay trận ra quân tại giải đấu ở thủ đô Italy.

Prizmic ăn mừng chiến thắng trước Djokovic (Ảnh: Getty).

Sau khi dễ dàng giành chiến thắng ở set đầu tiên, Djokovic bắt đầu cho thấy dấu hiệu sa sút thể lực rõ rệt ở set hai. Tay vợt 38 tuổi thường xuyên cúi người chống tay lên đầu gối giữa các điểm số và di chuyển nặng nề về ghế nghỉ. Mặc dù có dấu hiệu hồi phục trong set ba, nhưng thể lực không đủ đã khiến Djokovic không thể vượt qua Prizmic. Tay vợt người Croatia đã giữ được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc và tận dụng triệt để cơ hội để trở thành tay vợt nam Croatia đầu tiên lọt vào vòng ba ở Rome kể từ Borna Coric năm 2023.

“Thật khó để diễn tả cảm xúc lúc này. Tôi rất tôn trọng Novak. Anh ấy là thần tượng của tôi, nên đây là một trận đấu tuyệt vời đối với tôi hôm nay. Tôi đã chơi với phong độ không thể tin nổi và muốn tiếp tục tập trung để sẵn sàng cho trận tiếp theo. Set đầu tiên anh ấy chơi quá hay, nhưng cuối set tôi cố gắng tìm lại lối chơi của mình và tôi đã làm được điều đó. Điều này thực sự rất tuyệt”, Prizmic chia sẻ sau trận đấu.

Đây không phải là lần đầu tiên Prizmic gây ấn tượng khi đối đầu với Djokovic. Tại Australian Open 2024, khi mới 18 tuổi, tay vợt Croatia đã thắng một set trước cựu số 1 thế giới và gây ra nhiều khó khăn cho Djokovic nhờ những cú đánh bền ổn định từ cuối sân trước khi thua sau bốn set.

Tại Rome lần này, Djokovic mới là người hụt hơi. Hạt giống số 3 thi đấu trận đầu tiên kể từ Indian Wells hồi tháng 3, nơi anh thua Jack Draper ở vòng bốn, và hoàn toàn không đạt phong độ tốt nhất trước Prizmic. Tay vợt Serbia gặp khó khăn trong việc di chuyển ở nhiều thời điểm và không thể đọ sức bền với đối thủ 20 tuổi trong những loạt bóng dài cuối sân ở giai đoạn quyết định. Trong khi đó, Prizmic gia tăng sự chủ động từ set hai và thi đấu với sự tự tin cao độ để đánh bại chính thần tượng của mình.

Djokovic khởi đầu tốt nhưng dần hụt hơi tại trận ra quân ở Rome Masters (Ảnh: Getty).

Prizmic hiện đã có hai chiến thắng trước các tay vợt thuộc top 10 thế giới, sau khi từng đánh bại Ben Shelton trên đường vào vòng ba Masters 1000 Madrid tháng trước. Tay vợt 20 tuổi đang hướng tới lần đầu tiên vào vòng bốn ở cấp độ Masters 1000 và đối thủ tiếp theo của anh là Ugo Humbert.

Năm ngoái, Prizmic còn đứng hạng 334 thế giới, nhưng hiện đã vươn lên vị trí cao nhất sự nghiệp là số 79 thế giới. Tay vợt Croatia đang có phong độ rất cao khi thắng 8 trong 9 trận gần nhất (bao gồm vòng loại ở Madrid và Rome), đồng thời từng vào chung kết một giải ATP Challenger tại Italy hồi tháng trước.

Đầu năm nay, Djokovic từng đánh bại Jannik Sinner để vào chung kết Australian Open, nhưng kể từ đó anh liên tục sa sút. Tay vợt người Serbia sẽ cần cải thiện phong độ mạnh mẽ trước khi Roland Garros khởi tranh cuối tháng này, nơi anh hướng tới danh hiệu Grand Slam thứ 25 trong sự nghiệp.

Ở một diễn biến khác, Lorenzo Musetti nằm cùng nhánh đấu với Prizmic và tay vợt người Italy đã khởi đầu thuận lợi bằng chiến thắng 6-4, 6-4 trước Giovanni Mpetshi Perricard của Pháp. Tay vợt chủ nhà từng vào bán kết Rome Masters năm ngoái và đang hướng tới mục tiêu trở thành nhà vô địch người Italy đầu tiên của giải kể từ Adriano Panatta năm 1976. Đối thủ tiếp theo của Musetti sẽ là Francisco Cerundolo, sau khi tay vợt Argentina đánh bại Alejandro Tabilo với tỷ số 6-0, 6-2.