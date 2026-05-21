Djokovic đối mặt nhiều nỗi lo trước thềm Roland Garros

Ngày 20/5, Novak Djokovic đã có mặt tại Paris để chuẩn bị cho giải Grand Slam thứ 82 trong sự nghiệp lẫy lừng của mình. Nhà vô địch 3 lần của Roland Garros đã có buổi tập mở màn trên sân Philippe-Chatrier cùng Alexander Zverev.

Tay vợt người Serbia sở hữu thành tích 101 chiến thắng, 17 thất bại tại Roland Garros và anh sẽ đi vào lịch sử với tư cách VĐV quần vợt đầu tiên có 22 lần tham dự giải Grand Slam sân đất nện tại Pháp.

Tuy nhiên, hành trình năm nay dự báo nhiều thử thách khi Nole mới thi đấu 3 giải từ đầu năm 2026 và mới đánh duy nhất một trận trên mặt sân đất nện mùa giải này. Việc bị loại sớm ở Rome Masters khiến ngôi sao người Serbia bị hoài nghi về phong độ.

Djokovic không tham dự Monte Carlo Masters, Madrid Open và thua ngay trận mở màn Rome Masters khiến anh chưa có nhiều trải nghiệm ở sân đất nện năm nay. Ngôi sao 38 tuổi cũng không dự Geneva Open tại Thụy Sĩ và anh sẽ bị trừ 250 điểm do đang là đương kim vô địch giải đấu.

Bên cạnh đó, việc phải bảo vệ hơn 1.050 điểm từ mùa trước khiến Nole chịu rất nhiều áp lực tại Roland Garros. Nếu không thể tiến vào bán kết, Nole khả năng cao không nằm trong top 4 ATP và đối mặt nhiều bất lợi trước lễ bốc thăm Wimbledon, US Open năm nay.

Roland Garros 2026 diễn ra tại Paris từ ngày 24/5 đến 7/6, đương kim vô địch Carlos Alcaraz vắng mặt vì chấn thương. Ngôi sao người Tây Ban Nha đã liên tục bỏ các giải đấu Madrid Open, Rome Masters và có thể vắng mặt ở Wimbledon.

Việc không tham dự Roland Garros khiến Alcaraz bị trừ 2.000 điểm và tiếp tục bị Sinner bỏ xa trên bảng xếp hạng ATP. Thậm chí nếu tiếp tục vắng mặt ở các giải đấu lớn, Alcaraz có thể bị Zverev chiếm vị trí số hai thế giới vào cuối năm.

Về phần mình, Jannik Sinner đang hưng phấn cao độ sau khi vô địch 5 giải đấu ATP Masters 1000 năm nay. Mục tiêu của ngôi sao người Italy là lên ngôi ở Roland Garros, giải đấu anh đang là đương kim á quân khi thua Alcaraz ở chung kết.