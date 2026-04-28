Tuyển thủ Lào chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt với Đình Bắc

Tối 27/4, Khampane Douangvilay đã đăng tải trên trang cá nhân về niềm vui khi được tiền đạo Đình Bắc tặng chiếc áo đấu số 9 sau trận đấu mà chân sút gốc Nghệ An lập cú hat-trick vào lưới của SL Nghệ An để giúp CLB Công an Hà Nội giành chiến thắng chung cuộc 4-2.

Khampane Douangvilay chia sẻ khoảnh khắc được Đình Bắc tặng áo đấu sau trận đấu của CLB Công an Hà Nội (Ảnh: FBNV).

Khampane Douangvilay đang có quãng thời gian nghỉ ngơi khi giải vô địch quốc gia Lào phải đến tháng 8 mới bắt đầu trở lại. Để duy trì phong độ, chân sút sinh năm 2004 sang Việt Nam với mong muốn tìm cơ hội tập luyện tại các CLB.

Tối 26/4, Khampane đã đến SVĐ Hàng Đẫy xem trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội và SL Nghệ An. Tuyển thủ Lào cảm thấy may mắn khi được Đình Bắc nhận ra, thậm chí tặng kỷ niệm chiếc áo đấu số 9 cũng như mời anh đi ăn tối sau đó.

Khampane Douangvilay và Đình Bắc từng đối đầu nhau ở các giải đấu trong khu vực Đông Nam Á (Ảnh: FBNV).

Khampane và Đình Bắc trước đó đã có mối quan hệ bạn bè thân thiết khi cả hai từng đối đầu tại các giải khu vực và vòng loại châu lục những năm qua, gần nhất là giải U23 Đông Nam Á và SEA Games trong năm 2025 vừa qua tại Thái Lan.

Hành động của Đình Bắc nhận được nhiều lời tán dương từ người hâm mộ bóng đá Lào cũng như Việt Nam.

"Thắm tình hữu nghị Việt Lào", một CĐV người Lào bày tỏ.

"Đình Bắc tiếp tục cố gắng hơn nữa nhé. Đừng để tâm những chuyện thị phi bên ngoài mà hãy cứ chơi hết mình, chiến đấu thật mạnh mẽ, thi đấu thật xông xáo và ghi thật nhiều bàn thắng hơn nữa trong các trận đấu sắp tới nhé", thêm một CĐV Lào bày tỏ.