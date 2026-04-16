Đình Bắc lần đầu lên tiếng về khả năng xuất ngoại

Đình Bắc là nhân tố nổi bật giúp U23 Việt Nam thành công ở các giải U23 Đông Nam Á, SEA Games và U23 châu Á. Anh được xem là nhân tố đầy triển vọng có thể gánh vác hàng công của đội tuyển Việt Nam trong tương lai.

Đình Bắc sẵn sàng ra nước ngoài thi đấu (Ảnh: AFC).

Trong mùa giải này, Đình Bắc từng bước khẳng định vị thế trong màu áo CLB Công an Hà Nội. Theo thống kê, trong mùa giải này, ngôi sao sinh năm 2004 đã ra sân 16 trận và ghi 3 bàn cho đội bóng ngành công an ở V-League.

Một trong những mối quan tâm lớn liên quan tới Đình Bắc đó là khả năng xuất ngoại của cầu thủ này. Vấn đề này đã được tiền đạo 22 tuổi giải đáp. Chia sẻ với truyền thông, Đình Bắc cho biết: “Từ lâu, tôi đã có ước mơ được ra nước ngoài chơi bóng. Tôi cũng không biết những khó khăn gì sẽ chờ đón mình ở phía trước. Trước mắt, tôi sẽ tập trung làm tốt nhất có thể”.

Đình Bắc cũng hy vọng việc ra nước ngoài thi đấu có thể tạo tiền đề cho thế hệ sau này. Thậm chí, tiền đạo này còn hé mở có thể ra nước ngoài thi đấu ngay sau khi V-League mùa giải 2025/26 kết thúc. Anh cũng hy vọng ngày càng có nhiều cầu thủ Việt Nam thi đấu ở nước ngoài để bóng đá nước nhà phát triển.

Đình Bắc là nhân tố đầy triển vọng của đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong những năm qua, bóng đá Việt Nam đã chứng kiến nhiều cầu thủ ra nước ngoài thi đấu như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Quang Hải, Văn Lâm, Văn Toàn… Tuy nhiên, những cầu thủ này đều chưa đặt dấu ấn ở các CLB tại Nhật Bản, Hàn Quốc hay Pháp.

Vì bị treo giò nên Đình Bắc vẫn chưa khoác áo đội tuyển Việt Nam trong năm 2026. Cầu thủ này dự kiến có thể được triệu tập tham dự AFF Cup 2026, FIFA ASEAN Cup 2026 hay Asian Cup 2027. Nhiều người đang chờ đợi sự kết hợp của cặp tiền đạo Xuân Son - Đình Bắc trên hàng công đội tuyển Việt Nam.