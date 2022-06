Dấu ấn chiến thuật và đấu pháp biến hóa của HLV Gong Oh Kyun

Sau vòng bảng giải U23 châu Á năm 2022, sự nghi ngờ về năng lực của HLV Gong Oh Kyun hầu như không còn.

Qua 3 trận của giải đấu này, vị HLV người Hàn Quốc cho thấy ông rất uyển chuyển trong việc sử dụng nhân sự cũng như đấu pháp, tùy vào từng đối thủ cụ thể, thậm chí tùy vào từng tình huống cụ thể xảy ra trên sân.

HLV Gong Oh Kyun tạo dấu ấn khi đưa U23 Việt Nam vượt qua vòng bảng giải U23 châu Á (Ảnh: Duy Hiếu).

Sự uyển chuyển của HLV Gong Oh Kyun khiến cho đối thủ chưa thể đọc ra bài của U23 Việt Nam, còn giới chuyên môn trong nước bước đầu đánh giá cao tài cầm quân của ông Gong.

Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh nói: "Tôi quan sát thấy trình độ kỹ thuật và thể lực của U23 Việt Nam được thể hiện ở mức cao, cho thấy dấu ấn của HLV trưởng".

"Rõ nhất là trong trận đấu với U23 Hàn Quốc, khi đối thủ có bóng, các cầu thủ U23 Việt Nam bao vây tranh chấp quyết liệt ngay từ phần sân đối phương, khiến cho đối thủ không còn rảnh chân để xử lý tốt các tình huống. Họ gặp khó khăn trước lối chơi này của chúng ta" cựu HLV Nguyễn Thành Vinh nói thêm.

Ngay đến HLV người Anh vốn rất khó tính Steve Darby, khi trả lời truyền thông Thái Lan cũng chỉ ra cái hay của U23 Việt Nam, gián tiếp khen HLV Gong Oh Kyun.

U23 Việt Nam chỉ cần một hiệp để khẳng định thắng lợi trước đối thủ nhiều duyên nợ Malaysia (Ảnh: Duy Hiếu).

Riêng một trận đấu với U23 Hàn Quốc, HLV Gong Oh Kyun áp dụng những lối đá khác nhau tùy vào thời điểm và tình huống trên sân, giúp U23 Việt Nam trở nên rất linh hoạt.

HLV Steve Darby nói trên tờ Thai Rath: "U23 Việt Nam phòng ngự rất kiên cố trước U23 Hàn Quốc, chống đỡ tốt các pha tấn công của đối phương. Nhưng cách phòng ngự của U23 Việt Nam không tiêu cực, khi cần lên bóng họ vẫn phản công sắc nét".

"Khi cần tấn công, U23 Việt Nam chọn đúng thời điểm để dâng cao, trước khi tìm được bàn thắng gỡ hòa ở cuối trận gặp Hàn Quốc" - HLV Steve Darby nói thêm trên báo Thái Lan.

Việc HLV Gong Oh Kyun đưa các cầu thủ U23 Việt Nam quay lại với lối đá có hai trung vệ, chơi phòng ngự theo khu vực cũng được đánh giá thành công.

Khoảng 4 - 5 năm qua, các đội tuyển Việt Nam đã quen thi đấu với sơ đồ có ba trung vệ dưới thời HLV Park Hang Seo, nên bất kỳ sự thay đổi nào cũng có thể dẫn đến nguy cơ làm xáo trộn hệ thống của các đội tuyển.

Vị HLV người Hàn Quốc bước đầu thành công khi làm mới U23 Việt Nam (Ảnh: Duy Hiếu).

Thế nhưng, chỉ trong thời gian ngắn nắm U23 Việt Nam, HLV Gong Oh Kyun đã giúp các cầu thủ vận hành tốt sơ đồ mới, lối chơi mới, khiến U23 Việt Nam tấn công tốt hơn (ưu điểm của lối đá 4-4-2 và 4-3-3 so với sơ đồ có ba trung vệ ở chỗ khả năng tấn công biên sẽ mạnh hơn, do mỗi biên có đến hai cầu thủ đảm nhiệm, thay vì chỉ một người như lối chơi ba trung vệ).

Nhờ cải thiện khả năng tấn công mà U23 Việt Nam hoàn thành khá nhanh mục tiêu của mình trong trận đấu buộc phải thắng trước Malaysia đêm qua (8/6). Chiến thắng của U23 Việt Nam gần như được đảm bảo ngay sau hiệp một, với hai bàn dẫn trước và được chơi nhiều hơn đối thủ một người.

Dĩ nhiên, lối chơi phải dựa trên con người cụ thể. May mắn cho HLV Gong Oh Kyun, ông đang sở hữu những nhân tố phù hợp với lối đá chỉ cần dùng hai thay vì ba trung vệ.

Trong tay vị HLV người Hàn Quốc có cặp đôi trung vệ Việt Anh và Thanh Bình vừa mạnh mẽ, vừa kỹ thuật, giỏi tranh chấp tay đôi lẫn bọc lót cho các đồng đội, mà không cần đến sự giúp sức của trung vệ thứ ba.

HLV Gong Oh Kyun đang cố gắng tận dụng di sản từ người tiền nhiệm Park Hang Seo, kết hợp với những cách tân từ chính mình, nhằm giúp U23 Việt Nam hài hòa hơn.

Cựu HLV Đoàn Minh Xương phân tích về điều này: "Trong một trận đấu buộc phải thắng trước Malaysia, nhưng HLV Gong Oh Kyun vẫn mạnh dạn sử dụng nhiều cầu thủ mới có thiên hướng tấn công".

"Cách bố trí đội hình này đầu tiên giải quyết bài toán thể lực, vì các cầu thủ mới không mất sức ở hai trận đầu. Thứ hai, điều này sẽ tạo đột biến vì người mới thì lối chơi mới, còn thứ ba là gây bất ngờ cho đối thủ, do Malaysia hầu như không có thông tin về các cầu thủ mới của chúng ta" - ông Xương nhấn mạnh về sự cao tay của HLV Gong Oh Kyun.