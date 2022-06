U23 Thái Lan bị loại sớm: Do không may hay do đá kém?

Sau thất bại tại SEA Games 31 tại Việt Nam, người hâm mộ Thái Lan đặt kỳ vọng lớn vào đội tuyển U23 Thái Lan khi đội bóng này tham dự giải U23 châu Á 2022. Thậm chí, nhiều quan điểm từ người hâm mộ bóng đá Thái Lan cho rằng đội bóng của họ không quá coi trọng SEA Games mà tập trung sức lực cho sân chơi châu Á.

Nhìn vào lực lượng chuẩn bị giải đấu, quả thật U23 Thái Lan tốt hơn SEA Games 31. Đội bóng trẻ xứ chùa vàng có tới cả chục cầu thủ thi đấu ở nước ngoài, từ Nhật Bản tới châu Âu, hội tụ về tham dự giải. Phải nói rằng màn tuyển quân của U23 Thái Lan đã gây ấn tượng mạnh tại U23 châu Á, hơn cả những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch như U23 Nhật Bản, U23 Hàn Quốc.

U23 Thái Lan (trang phục xanh) quy tụ đội hình mạnh dự giải U23 Châu Á 2022 (Ảnh: AFC)

"Binh hùng, tướng mạnh", đồng nghĩa U23 Thái Lan đặt tham vọng lớn như đè bẹp U23 Việt Nam - đội đương kim vô địch SEA Games, đè bẹp U23 Malaysia và thách thức ngôi đầu bảng C của đương kim vô địch U23 châu Á Hàn Quốc. Thậm chí nhiều cổ động viên xứ chùa vàng đã mơ về danh hiệu vô địch châu lục.

Truyền thông Thái Lan nhận định U23 Thái Lan năm nay là đội hình mạnh nhất trong lịch sử bóng đá xứ chùa vàng tham dự giải trẻ châu lục. Điều đó mang tới những kỳ vọng lớn cho thầy trò Worrawoot Srimaka, từ người hâm mộ tới truyền thông. Tuy nhiên, trái với những kỳ vọng lớn, kết quả U23 Thái Lan bị loại ngay sau vòng bảng với thành tích 1 thắng, 1 hòa và 1 thua, đứng thứ ba ở bảng C sau U23 Hàn Quốc và U23 Việt Nam.

Vậy lý do nào khiến U23 Thái Lan gây thất vọng? Theo HLV Worrawoot, nguyên nhân là do không may. Phát biểu sau trận đấu cuối cùng ở vòng bảng, HLV U23 Thái Lan đổ lỗi cho lí do khách quan, đó là việc U23 Thái Lan không có lực lượng mạnh nhất thi đấu với Hàn Quốc, vì thế đội bóng này thua 0-1.

HLV Worrawoot Srimaka đưa ra lý do khiến U23 Thái Lan thất bại (Ảnh: AFC).

HLV Worrawoot Srimaka nói: "Phải thừa nhận rằng U23 Thái Lan thiếu nhiều cầu thủ trụ cột do chấn thương, không đủ sức khỏe ra sân trong trận đấu hôm nay. Chúng tôi đã không thể chơi theo cách mình muốn".

"Nếu có những cầu thủ khỏe mạnh, tôi nghĩ U23 Thái Lan đã có cơ hội để tiến xa hơn. Việc Suphanat, Korawich vắng mặt hay Thanawat, Davis không đạt thể trạng tốt ảnh hưởng tới màn trình diễn của toàn đội".

Đúng là ở trận đấu cuối cùng tại vòng bảng, U23 Thái Lan thiếu hai cầu thủ, họ chỉ có 18 cầu thủ đăng kí tham dự trận đấu gặp Hàn Quốc, thay vì 20 như thường lệ. Tuy nhiên, nếu cho rằng chỉ vì hai cầu thủ vắng mặt nêu trên mà U23 Thái Lan thua U23 Hàn Quốc thì không đúng.

Trước hết sức mạnh của một đội bóng luôn từ một tập thể, cầu thủ dù quan trọng tới đâu cũng chỉ là một cá nhân. Hơn nữa việc thiếu hụt lực lượng là điều luôn xảy ra ở các giải đấu và các đội bóng sẽ phải tìm cách thích nghi, luôn có phương án thay thế, điều này không có gì mới mẻ. U23 Thái Lan có đội hình đủ chiều sâu để khỏa lấp những sự thiếu vắng nói trên, vì vậy sẽ khiên cưỡng khi nói rằng Thái Lan thua là do thiếu người.

Thực tế suốt vòng bảng, ngoài trận thắng U23 Malaysia - đội bóng lót đường ở bảng C, U23 Thái Lan đã chơi không tốt trước hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp tấm vé đi tiếp. Trước U23 Việt Nam ở lượt trận đầu tiên, U23 Thái Lan luôn phải ở thế rượt đuổi tỷ số và vô cùng may mắn khi kiếm được trận hòa 2-2 nhờ bàn gỡ ở phút bù giờ.

Trước Hàn Quốc, nhiệm vụ của U23 Thái Lan là không được thua. Tuy nhiên, họ bị đội bóng tới từ Đông Á ép sân trong phần lớn thời gian. Đội bóng xứ kim chi chơi áp đảo toàn diện trước Thái Lan (68% thời gian cầm bóng, 13 lần dứt điểm - 32 thời gian cầm bóng, 4 lần dứt điểm). Ngay cả khi bị dẫn bàn, U23 Thái Lan cũng không thể vùng lên dồn ép đối thủ. Chiến thắng cho U23 Hàn Quốc xứng đáng, thậm chí U23 Thái Lan may mắn khi chỉ thua có một bàn.

Xuyên suốt ba trận đấu, U23 Thái Lan không có điểm sáng nào đáng kể, từ phong độ của cá nhân tới lối chơi chung. Ngay cả chiến thuật của HLV Worrawoot cũng không đặc sắc, nổi bật, tạo ra một sự gắn kết tốt cho đội hình. Đó mới là các nguyên nhân khiến một đội hình được đặt kỳ vọng cao, với nhiều những tài năng trẻ nổi bật không đạt được sức mạnh như kỳ vọng. So với đội hình tham dự SEA Games 31 của HLV Mano Polking, đội hình của Worrawoot có phần sa sút, thiếu sắc bén hơn.

Nếu so sánh với U23 Hàn Quốc và U23 Việt Nam, sự thể hiện của U23 Thái Lan rõ ràng kém hơn một bậc. U23 Hàn Quốc dù không quá xuất sắc trong khâu ghi bàn, nhưng ngoại trừ trận cầu chia điểm U23 Việt Nam, ở cả hai trận đấu còn lại họ đều hoàn thành mục tiêu chiến thắng. U23 Việt Nam đã có màn lột xác ngoạn mục sau SEA Games 31, chuyển đổi mượt mà từ lối chơi phòng thủ phản công sang chủ động tấn công. Đoàn quân của HLV Gong Oh Kyun thi đấu ba trận đấu tuyệt vời về chuyên môn và gặt hái kết quả tốt.

Tóm lại, U23 Thái Lan kém hơn hẳn U23 Hàn Quốc và U23 Việt Nam. Vì vậy, đội bóng này bị loại do không hay chứ không phải do thiếu may mắn.