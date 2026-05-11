Đánh bại Real Madrid, Barcelona lên ngôi vô địch La Liga

Tiếp đón Real Madrid trên sân nhà Nou Camp, Barcelona tự tin cao độ khi họ chỉ cần hòa là lên ngôi vô địch. HLV Hansi Flick quyết định chơi tấn công khi sử dụng các tiền đạo Rashford, Olmo, Fermin Lopez, Torres.

Real Madrid hành quân đến Nou Camp với nhiều nỗi lo, nhất là sau những rạn nứt trong nội bộ đội bóng. Mbappe tiếp tục vắng mặt do chấn thương, HLV Arbeloa đặt kỳ vọng ghi bàn lên vai của Bellingham, Brahim Diaz, Vinicius.

Barcelona vô địch La Liga sau chiến thắng trước Real Madrid (Ảnh: Reuters).

Trong ngày được Barcelona xếp đá chính, tiền đạo Marcus Rashford chơi đầy hưng phấn. Phút thứ 9, tiền đạo người Anh đá phạt hiểm hóc, khuất phục thủ môn Courtois, đưa Barcelona dẫn trước 1-0.

Bàn thắng sớm giúp Barcelona thi đấu càng thăng hoa, họ liên tục ép sân và nhanh chóng tạo nên sự khác biệt. Phút 18, Dani Olmo có tình huống đánh gót điệu nghệ để Ferran Torres ghi bàn thứ hai giúp Barcelona dẫn 2-0.

Trong hiệp một, Barcelona tạo ra khá nhiều cơ hội trước Real Madrid nhưng các chân sút của họ lại khá phung phí. Real Madrid cũng có những cơ hội của riêng mình nhưng các tiền đạo dứt điểm khá vô duyên.

Đáng chú ý, ở phút 22, hàng thủ Barcelona chơi không tập trung, để Gonzalo Garcia có thời cơ thoát xuống và đối mặt thủ môn, nhưng ngôi sao của Real Madrid lại dứt điểm ra ngoài đầy khó hiểu.

Hiệp 1 khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về Barcelona và sang hiệp hai, đội chủ nhà chủ động cầm bóng khiến cho Real Madrid gần như không có cơ hội để uy hiếp cầu môn của thủ môn Joan Garcia.

Real Madrid bất lực trước Barcelona đầy bản lĩnh trên sân Nou Camp (Ảnh: Getty).

Pha bóng đáng chú ý duy nhất mà Real Madrid làm được ở hiệp hai là tình huống Bellingham bị từ chối bàn thắng vào phút 63 do lỗi việt vị. Cầu thủ Real Madrid phản ứng dữ dội, nhưng trọng tài không thay đổi quyết định

Chung cuộc, Barcelona đánh bại Real Madrid với tỷ số 2-0. Đoàn quân HLV Hansi Flick có được 91 điểm, hơn Real Madrid đến 14 điểm và chính thức vô địch La Liga sớm 3 vòng đấu.

Chức vô địch La Liga lần thứ 29 là phần thưởng xứng đáng cho một mùa giải bùng nổ của Barcelona. Dưới sự dẫn dắt của HLV Hansi Flick, đội bóng xứ Catalonia đã trình diễn lối chơi tấn công hoa mỹ và duy trì thành tích toàn thắng trên sân Nou Camp.

Thất bại này khiến Real Madrid chìm sâu vào khủng hoảng phong độ và bộc lộ nhiều bất ổn nội bộ. Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha trải qua mùa giải trắng tay và họ sẽ cần một cuộc cải tổ mạnh mẽ để chuẩn bị cho mùa giải mới.

Đội hình thi đấu

Barcelona: Joan Garcia, Eric Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo, Gavi, Pedri, Rashford, Olmo, Fermin Lopez, Torres.

Bàn thắng: Rashford (9'), Torres (18').

Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Rudiger, Asencio, Fran Garcia, Camavinga, Tchouameni, Gonzalo Garcia, Bellingham, Brahim Diaz, Vinicius.