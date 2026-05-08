Nội bộ Real Madrid rối loạn trước màn so tài với Barcelona

"CLB Real Madrid thông báo rằng, sau những sự việc xảy ra sáng nay trong buổi tập của đội một, CLB đã quyết định mở thủ tục kỷ luật đối với các cầu thủ Federico Valverde và Aurelien Tchouameni", Real Madrid ra thông báo trên trang chủ liên quan đến vụ xô xát của bộ đôi ngôi sao khi cả hai tập luyện hôm 7/5.

Aurelien Tchouameni (trái) được cho là xô xát với Valverde trong phòng thay đồ và khiến đồng đội phải nhập viện vì chấn thương sọ não (Ảnh: Getty).

Sự việc xảy ra tại Valdebebas, chỉ 3 ngày trước trận siêu kinh điển giữa Real Madrid và Barcelona ở La Liga. Valverde và Tchouameni đã xảy ra cãi vã trong buổi tập hôm 6/5 trong một pha tranh chấp bóng nhưng đã được các đồng đội can ngăn.

Sự việc tiếp tục lặp lại ở buổi tập tiếp theo và đỉnh điểm của mâu thuẫn là Tchouameni tung cú đấm trực diện với Valverde khi cả hai bước vào phòng thay đồ. Các nguồn tin cho biết Valverde đã đập đầu xuống cạnh bàn và gần như bất tỉnh. Tiền vệ người Uruguay sau đó đã phải rời sân tập bằng cáng và nhập viện khẩn cấp dưới sự hộ tống của HLV Arbeloa.

Theo thông báo từ đội chủ sân Bernabeu tối cùng ngày, Valverde được chẩn đoán gặp chấn thương sọ não nhưng mọi chuyện vẫn ổn và anh sẽ phải nghỉ ngơi từ 10 đến 14 ngày.

Tuy nhiên, tiền vệ người Uruguay sau đó đã đưa ra một tuyên bố khẳng định câu chuyện đã bị "thổi phồng quá mức" và phủ nhận việc Tchouameni từng đánh anh.

“Hôm qua tôi đã xảy ra mâu thuẫn với một đồng đội trong buổi tập. Sự mệt mỏi do thi đấu và sự thất vọng đã khiến mọi chuyện dường như trở nên nghiêm trọng hơn mức cần thiết.

Trong một phòng thay đồ bình thường, những chuyện như vậy có thể xảy ra và thường được giải quyết nội bộ mà không bị công khai. Rõ ràng là có ai đó đang tung tin đồn, và với một mùa giải không giành được danh hiệu, khi Real Madrid luôn bị soi mói, mọi chuyện đều bị thổi phồng quá mức.

Hôm nay chúng tôi lại có một cuộc tranh cãi. Trong lúc cãi nhau, tôi vô tình va vào bàn, khiến trán bị một vết cắt nhỏ và phải đến bệnh viện khám.

Đồng đội của tôi không hề đánh tôi, và tôi cũng không đánh anh ấy, mặc dù tôi hiểu rằng việc chúng tôi xô xát hoặc cố ý gây ra hành động đó sẽ dễ khiến các bạn tin rằng điều đó, nhưng sự thật không phải vậy”, Valverde tuyên bố.

Mbappe khiến người hâm mộ cũng như ban lãnh đạo Real Madrid tức giận khi đi nghỉ cùng bạn gái ở Italy dù mùa giải đang trong giai đoạn nhạy cảm (Ảnh: Fanatik).

Vụ ẩu đả giữa Valverde và Tchouameni là diễn biến mới nhất trong mùa giải đầy biến động của Real Madrid, chứng kiến ​​sự bất hòa trong đội hình, những thay đổi huấn luyện viên, kết quả tệ hại và khủng hoảng chấn thương.

HLV Xabi Alonso đã bị loại khỏi đội bóng hồi tháng 1 và người thay thế ông, HLV Alvaro Arbeloa, cũng không thể xoay chuyển tình thế. Đội chủ sân Bernabeu sẽ trải qua mùa giải thứ hai liên tiếp trắng tay sau khi bị đối thủ Barcelona bỏ xa tới 11 điểm trên bảng xếp hạng La Liga .

Trong khi đó, ít nhất 6 cầu thủ được cho là không nói chuyện với HLV tạm quyền Arbeloa.

Và người hâm mộ cũng tỏ ra không hài lòng với ngôi sao Kylian Mbappe sau khi anh bị bắt gặp đi du lịch Sardinia (Italy) cùng bạn gái dù đang bị chấn thương và mùa giải đang trong giai đoạn căng thẳng. Hơn 4 triệu người hâm mộ đã ký đơn kiến ​​nghị yêu cầu bán tiền đạo người Pháp sau khi thông tin được công bố.