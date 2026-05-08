Sao Real Madid nhập viện vì ẩu đả với đồng đội, ban huấn luyện họp gấp

Theo tờ Marca, bầu không khí tại Real Madrid đã căng thẳng từ sáng ngày 7/5 khi đội phó Federico Valverde công khai từ chối bắt tay Aurelien Tchouameni. Sự thù địch âm ỉ sau những pha vào bóng quyết liệt trên mức cần thiết cuối cùng đã bùng phát thành một vụ bạo lực ngay trong phòng thay đồ.

Tchouameni (trái) và Valverde (phải) xô xát nghiêm trọng trong buổi tập của Real Madrid tại Valdebebas sáng 7/5 (Ảnh: Marca).

Bất chấp nỗ lực can ngăn của các đồng đội, hai tiền vệ trụ cột liên tục xô đẩy và đấu khẩu kịch liệt. Hậu quả, Valverde bị thương nặng ở vùng mặt và phải rời trung tâm huấn luyện trên xe lăn để nhập viện điều trị.

Tờ Marca tiết lộ chấn thương của Valverde xảy ra do va chạm trong lúc hỗn loạn. Tờ Diario AS lại khẳng định chính cú đấm của Tchouameni đã khiến tiền vệ người Uruguay gục ngã tại chỗ.

Ngay sau vụ việc, CEO Jose Angel Sanchez đã có mặt trực tiếp để chủ trì cuộc họp khẩn. Không một cầu thủ nào được phép rời sân tập cho đến khi cuộc họp kết thúc. Để răn đe, đội chủ sân Bernabeu đã ngay lập tức mở thủ tục kỷ luật, đồng thời cân nhắc án phạt cấm thi đấu vô thời hạn đối với cả Valverde lẫn Tchouameni.

Đáng chú ý, thái độ của các ngôi sao khác cũng gây ra nhiều tranh cãi. Truyền thông đã bắt gặp cảnh Kylian Mbappe lái xe rời Valdebebas với những tràng cười lớn đầy kỳ lạ, giữa lúc toàn đội đang chìm trong u ám.

Vụ ẩu đả giữa Valverde và Tchouameni thực chất chỉ là "giọt nước tràn ly" trong chuỗi bê bối nội bộ liên tiếp tại Real Madrid. Trước đó, trung vệ Antonio Rudiger cũng bị tố cáo có hành vi thô bạo với thành viên ban huấn luyện và cãi vã với Alvaro Carreras. Thậm chí, Mbappe cũng từng bị nhắc tên khi xúc phạm trợ lý HLV trong một buổi tập.

Valverde sẽ phải nghỉ thi đấu 10 ngày vì chấn thương vùng mặt, bỏ lỡ trận đấu với Barcelona vào ngày 11/5 tới (Ảnh: Getty).

Dưới sự dẫn dắt của HLV Alvaro Arbeloa, Real Madrid dường như đang mất kiểm soát hoàn toàn về mặt kỷ luật. Các nhóm cầu thủ chia rẽ, mối quan hệ giữa trụ cột và ban huấn luyện rạn nứt nghiêm trọng. Áp lực từ việc bị Barcelona bỏ xa tại La Liga và nguy cơ trắng tay mùa này đang đè nặng lên đôi chân của các cầu thủ, biến Bernabeu thành một "lò lửa" đúng nghĩa.

Hiện tại, Real Madrid vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức cuối cùng. Tuy nhiên, với việc phòng thay đồ đang tan vỡ từng mảnh, trận El Clasico vào cuối tuần này dường như sẽ là dấu chấm hết cho tham vọng của "Kền kền trắng" nếu họ không thể dẹp bỏ cái tôi cá nhân để chiến đấu vì màu cờ sắc áo.