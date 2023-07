Đánh bại Djokovic sau 5 set, Alcaraz vô địch Wimbledon

Trận chung kết đơn nam Wimbledon 2023 diễn ra đầy kịch tính và hấp dẫn. Sau 4 tiếng 42 phút thi đấu với 5 set căng thẳng, Alcaraz đã đánh bại Djokovic với tỷ số 1-6, 7-6(6), 6-1, 3-6, 6-4 để trở thành nhà vô địch.

Đây là danh hiệu Grand Slam thứ 2 của tay vợt người Tây Ban Nha, trước đó anh đã vô địch US Open 2022. Chiến thắng của Alcaraz hoàn toàn xứng đáng, với nền tảng thể lực dồi dào, hạt giống số một chiến đấu không biết sợ hãi trước tay vợt bốn lần vô địch liên tiếp Djokovic.

Alcaraz chiến đấu không biết sợ hãi trước Djokovic.

Sau set đầu tiên thua chóng vánh, Alcaraz vẫn giữ vững tinh thần và gây ra nhiều khó khăn cho Djokovic trong các set tiếp theo. Alcaraz thể hiện được tinh thần thép trong chiến thắng loạt tie-break ở set hai, sau đó anh bứt phá nhanh ở set ba. Djokovic níu giữ hy vọng vô địch bằng chiến thắng set 4. Ở set quyết định, Alcaraz thể hiện ưu thế rõ rệt về thể lực và tiếp tục giành chiến thắng.

Thất bại trước Alcaraz khiến Djokovic chưa thể cân bằng kỷ lục 8 lần vô địch của Roger Federer, cũng như tạo kỷ lục mới về số danh hiệu Grand Slam giành được. Nhìn tổng thể trận chung kết, yếu tố kinh nghiệm và tinh thần của Djokovic đã được phát huy tối đa song không thể thắng được sự năng nổ của tuổi trẻ từ Alcaraz. Do vậy thất bại của Nole không phải do kém may mắn mà bởi Alcaraz đã chơi xuất sắc.

Alcaraz lần đầu tiên cầm cúp vô địch Wimbledon.

Ảnh: Getty