Cuộc đua xe đạp toàn quốc 2026 chinh phục đèo Hải Vân

Đây là chặng mà đoàn đua chinh phục đèo Hải Vân. Khả năng tính toán chính xác và phân phối sức hợp lý giúp tay đua người Italy Lucio (đội Đồng Nai) vượt qua 2 ngoại binh còn lại chinh phục đỉnh đèo này đầu tiên.

Yarash cán đích đầu tiên ở chặng 10 (Ảnh: H.Q).

Với mục tiêu đánh bại đối thủ, giành chiến thắng chặng và chiếm danh hiệu áo vàng, tay đua người Belarus Yarash chủ động dưỡng sức ở đoạn cuối, trước khi anh tung cú nước rút mạnh mẽ, giành chiến thắng ở đích đến.

Kết quả này giúp tay đua của đội TPHCM New Group vươn lên chiếm danh hiệu áo vàng, dành cho tay đua có tổng thời gian thi đấu ít nhất, sau 10 chặng.

Tay đua Phạm Lê Xuân Lộc về ở vị trí thứ 5, "đánh chiếm" thành công áo cam, dành cho tay đua Việt Nam có thành tích tốt nhất, từ tay Nguyễn Văn Nhã (đội Đồng Nai).

Danh hiệu áo trắng, dành cho tay đua trẻ xuất sắc, cũng đổi chủ. Người giữ áo trắng sau chặng 10 là Trần Trọng Phúc (đội Đồng Nai).

Để mất áo vàng nhưng Marchuk Dzianis (người Belarus) vẫn giữ được danh hiệu áo xanh (vua nước rút). Trong khi đó, đội TPHCM Vinama vươn lên dẫn đầu danh hiệu đồng đội.