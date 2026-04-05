Các danh hiệu đổi chủ ở cuộc đua xe đạp toàn quốc 2026

Chặng 3 có lộ trình thi đấu dài 42,5km. Với mục tiêu đánh chiếm danh hiệu áo xanh dành cho vua nước rút, ngoại binh Marchuk Dzianis (người Belarus) của đội Kenda Đồng Nai thi đấu rất quyết liệt.

Patrick Patterson về đích đầu tiên (Ảnh: H.Q).

Tay đua này giành chiến thắng ở cả 2 điểm được trao giải thưởng dọc đường, đồng thời cán đích hạng 3, qua đó chiếm được áo xanh từ tay Trần Tuấn Kiệt (CLB Công an TPHCM).

Tham vọng thắng chặng được CLB 620 Nông nghiệp Vĩnh Long và 620 Châu Thới Vĩnh Long thể hiện rất rõ khi họ chủ động dàn đội hình hỗ trợ ngoại binh Zachary Patrick Patterson (New Zealand) cạnh tranh nước rút.

Không phụ công sức của các đồng đội, tay đua này giành chiến thắng sát nút trước các đối thủ, qua đó vươn lên chiếm giữ chiếc áo vàng danh giá từ tay Sergei Kulikov (người Nga, CLB Tập đoàn Lộc Trời An Giang).

Trong ngày thi đấu nỗ lực, tay đua Nguyễn Văn Bình (đội đua TPHCM Vinama) bảo vệ thành công danh hiệu áo cam, dành cho tay đua Việt Nam có thành tích tốt nhất. Lâm Gia Hào (đội Đồng Tháp 2) cũng bảo vệ được danh hiệu áo trắng, dành cho tay đua trẻ xuất sắc nhất.