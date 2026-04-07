Đội Đồng Nai giữ các danh hiệu quan trọng ở cuộc đua xe đạp toàn quốc 2026

Chặng đua này có cự ly thi đấu dài 139km. Sau khi bắt kịp nhóm đi đầu, đội 620 Châu Thới Vĩnh Long, 620 Nông nghiệp Vĩnh Long chủ động kéo đoàn đua hướng về đích, nhằm hỗ trợ ngoại binh Patrick Patterson (New Zealand) cạnh tranh nước rút.

Marchuk Dzianis về đích đầu tiên tại Nghệ An (Ảnh: H.Q).

Áo vàng Marchuk Dzianis (người Belarus, đội Kenda Đồng Nai) chủ động đeo bám phía sau đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho danh hiệu áo xanh lẫn áo vàng là Patrick Patterson.

Những cuộc tấn công mạnh mẽ, hấp dẫn đến “nghẹt thở” diễn ra trong những km cuối. Marchuk Dzianis cho thấy mình đang đạt phong độ cao khi tung cú nước rút thần tốc, giành chiến thắng chặng tại Nghệ An, qua đó bảo vệ thành công danh hiệu áo vàng lẫn áo xanh.

Về hạng nhì và ba lần lượt là Trần Tuấn Kiệt (CLB Công an TPHCM) và Nguyễn Văn Nhã (CLB Đồng Nai).

Không may cho Nguyễn Văn Bình, anh té ngã trong nỗ lực cạnh tranh ở đích đến. Vì thế với việc về hạng nhì và được thưởng 6 giây, tay đua Nguyễn Văn Nhã vươn lên chiếm danh hiệu áo cam dành cho tay đua Việt Nam có thành tích tốt nhất từ tay Nguyễn Văn Bình. Danh hiệu áo trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc nhất vẫn thuộc về Lâm Gia Hào (CLB Đồng Tháp 2).

Sau 5 chặng đua, đội Đồng Nai đang chiếm cả 3 danh hiệu danh giá của giải, gồm áo vàng, áo xanh và áo cam. CLB Kenda Đồng Nai cũng dẫn đầu danh hiệu đồng đội.