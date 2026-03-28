Cục Thể dục Thể thao Việt Nam nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Tham dự buổi lễ có Tổng Bí thư Tô Lâm. Cùng dự có Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí Bộ trưởng, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo TP Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Về phía Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VHTTDL) có Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng; nguyên Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Tuấn Anh; nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục, Thể thao Hà Quang Dự; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh; các đồng chí Thứ trưởng, nguyên Thứ trưởng, nguyên lãnh đạo Ủy ban Thể dục, Thể thao; Tổng cục Thể dục Thể thao, Cục Thể dục Thể thao qua các thời kỳ cùng lãnh đạo các cục, vụ, viện thuộc Bộ VHTTDL và các huấn luyện viên, vận động viên tiêu biểu.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Cục TDTT Việt Nam (Ảnh: Thái Dương).

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Cục Thể dục Thể thao (TDTT) Việt Nam nhằm ghi nhận những đóng góp xuất sắc của ngành giai đoạn 2024-2025 trong xây dựng thể chế, phát triển chuyên môn và thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trong cả nước.

Cũng tại buổi Lễ, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các đồng chí: Nguyễn Danh Hoàng Việt, Cục trưởng Thể dục, Thể thao Việt Nam và Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục, Thể thao Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, ngay từ những ngày đầu lập nước, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định rõ vai trò của thể dục thể thao đối với sự phát triển của quốc gia, coi việc rèn luyện sức khỏe là trách nhiệm của mỗi người dân.

Trải qua 80 năm hình thành và phát triển kể từ ngày 27/3/1946, ngành Thể dục, Thể thao Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, gắn liền với các giai đoạn lịch sử của đất nước.

Thừa uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt (trái) và Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Nguyễn Hồng Minh (Ảnh: Thái Dương).

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, sau 80 năm, thể dục thể thao Việt Nam không chỉ đạt nhiều thành tích chuyên môn mà còn góp phần nâng cao thể chất, đời sống tinh thần của nhân dân, đồng thời tạo ra nhiều dư địa để phát triển ngành kinh tế dịch vụ - kinh tế thể thao, đóng góp vào thành tích chung trong phát triển kinh tế - xã hội.

Định hướng thời gian tới, ngành thể dục thể thao sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả quản lý, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, ứng dụng khoa học công nghệ và phát triển thị trường thể thao, hướng tới xây dựng hệ sinh thái thể thao hiện đại, bền vững.

"Với truyền thống 80 năm xây dựng và phát triển, với tinh thần đoàn kết, đổi mới và khát vọng cống hiến, toàn Ngành quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó, góp phần xây dựng “Một dân tộc khỏe mạnh, một xã hội phát triển hài hòa và một đất nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh.

Với ngành Thể dục, Thể thao Việt Nam, Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành thể dục thể thao chính là dấu mốc quan trọng, khẳng định chặng đường 80 năm phát triển của ngành, đồng thời mở ra kì vọng mới trong việc nâng cao tầm vóc, thể lực người Việt Nam và vị thế thể thao quốc gia trong giai đoạn tới.